貝里斯白蝦輸台　外媒：助業者進軍台灣龐大海鮮市場

外交部今天表示，貝里斯水產品已通過食品輸入系統性查核，即日起開放貝里斯冷凍白蝦等產品輸台且享零關稅。外媒解讀，這有助貝國水產進軍亞洲規模數一數二的台灣海鮮市場。

大貝里斯傳媒（Greater Belize Media）報導，已有12家貝國水產養殖場獲准出口，有助當地業者進入亞洲規模數一數二的台灣海鮮市場。台灣自2020至2024年間，每年白蝦進口總額超過3億4900萬美元（約新台幣104億元），如今貝里斯也加入這個行列。

貝里斯外交暨外貿部發表聲明說：「藉著這個新市場的准入，生產商將能擴大經營規模，並透過新投資和市場帶來的成長，開啟更大的價值。」

貝里斯代表團也會見了台灣最大水產進口商元家企業。報導指出，元家企業已開始採購貝里斯的龍蝦，接下來打算採購白蝦。

第2屆台貝經濟合作協定（ECA）行政管理委員會於本月29至30日在台北舉行，並同步召開ECA各技術委員會，包括食品安全檢驗與動植物防疫檢疫措施、技術性貿易障礙、投資促進合作、技術及經濟合作，以及原產地規則等委員會，展現台貝兩國夥伴關係的決心與行動力，交流成果豐碩。

外交部晚間發布新聞稿指出，政府宣布自今天起全面開放貝里斯冷凍白蝦等水產品輸台。外交部樂見台貝經貿合作再創新猷，並將持續協助友邦引進高品質農漁產品予台灣人。

涉外官員今天表示，對比與台灣斷交的宏都拉斯白蝦產業近乎崩盤的慘況，更凸顯台貝之間堅定邦誼帶來的可貴成果，不僅透過經貿合作創造固邦及榮邦成果，更期待成為示範案例，產生擴散效應。

食藥署昨天公告貝里斯冷凍白蝦等水產品順利通過查核，正式開放輸台並享有零關稅待遇。