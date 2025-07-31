快訊

台灣成關稅談判「最後一名」 台指夜盤多空交戰激烈

王世堅逆風諫言賴總統 手下敗將也佩服：一個連對手都尊敬的男人

被威脅裸照寄上司！他羞回「快寄」 網見職業笑翻「騙錯人」

邦交國青年來台圓夢　林佳龍盼為邦誼注入新動能

中央社／ 台北31日電
外交部長林佳龍。記者林伯東／攝影
外交部長林佳龍。記者林伯東／攝影

外交部林佳龍今天出席「邦交國青年來台圓夢計畫」首批來台青年結訓典禮時指出，圓夢計畫不僅促進專業知識交流，更為台灣與友邦關係注入新世代動能，期勉友邦青年將在台所學、所感帶回家鄉，化為推動國家進步的行動力。

外交部發布新聞稿指出，首批「邦交國青年來台圓夢計畫」有來自史瓦帝尼王國、馬紹爾群島共和國、帛琉共和國及吐瓦魯國等4個友邦共24名青年學員，順利圓滿完成為期兩週的見習課程，今天舉行結訓典禮，史瓦帝尼駐台大使蒙西比（Promise Msibi）、吐瓦魯駐台大使法莉莉（Lily Tangisia Faavae）、帛琉駐台代辦歐儒侃（David Adams Orrukem）、馬紹爾群島駐台副館長傑龍（Cassailis Jarom）應邀出席。

林佳龍致詞時指出，來自史瓦帝尼王國的青年聚焦於學習智慧農業技術，實地參訪農業試驗所及永齡杉林農場，並瞭解台灣在精準灌溉、智慧感測與自動化栽培等領域的應用；且史國學員曾在總統府分享，希望學成後能協助家鄉農民適應氣候變遷，展現深刻的使命感。

林佳龍表示，馬紹爾群島、帛琉與吐瓦魯等國青年則參與以永續觀光為主題的課程，學習如何兼顧文化資源保存、環境保護與在地產業發展，他期許學員返國後，能成為推動家鄉永續發展的重要力量。

林佳龍說，學員們積極投入文化交流活動，包括參訪台北101、走訪歷史古蹟鹿港老街，並在台北大巨蛋觀賞棒球賽，穿上由總統賴清德贈送的台灣棒球T-shirt，與台灣民眾一同為球隊加油，感受台灣人的熱情與活力。

林佳龍表示，賴總統上任後即推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵台灣青年走向世界，也歡迎友邦青年來台追夢，深化青年世代彼此理解與友誼，此次「邦交國青年來台圓夢計畫」不僅促進專業知識交流，更為台灣與友邦關係注入新世代動能。

林佳龍期勉學員們持續拓展視野，將在台所學、所感帶回家鄉，化為推動國家進步的行動力，也盼學員成為台灣與友邦情誼的見證者與傳遞者，外交部也將持續攜手教育部及相關單位推動青年交流計畫，擴大台灣與友邦間的連結與實質合作，共同培育具國際視野與實務能力的新世代領袖。

編輯推薦

帛琉 青年 林佳龍 外交部 邦交國 吐瓦魯 教育部 賴清德 史瓦帝尼 馬紹爾群島

延伸閱讀

【重磅快評】有王義川當豬隊友 賴清德還需要敵人？

726完封發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」...網炸鍋

林佳龍赴日 陸外交部抗議：台灣問題事關中日基本信義

勞長洪申翰、外長林佳龍表態挺罷免 銓敘部提1理由：無違行政中立

相關新聞

邱泰源位置不保？基層醫師公會二度聲援 傳新部長由「這人」接任

726大罷免失利，內閣重組聲浪不斷，任內屢引發政治戰火的衛福部長邱泰源遭點名。邱奉源前天強調，自己任內努力有目共睹，同一...

曾與王世堅競選落敗 她今大讚：一個連對手都尊敬的男人

民進黨立委王世堅呼籲總統賴清德站出來，請罷團將823撤案，引發綠營兩極反應。對此，曾與立委王世堅競選立委落敗的國民黨議員...

民意支持度下滑...仍拚823罷免 鄧凱勛：綠營陪賴清德執迷不悟？

726罷免投票結束後，身兼民進黨主席的賴清德總統昨日在民進黨中常會拍板，823罷免繼續投入。國民黨發言人鄧凱勛今日表示，...

邦交國青年來台圓夢　林佳龍盼為邦誼注入新動能

外交部長林佳龍今天出席「邦交國青年來台圓夢計畫」首批來台青年結訓典禮時指出，圓夢計畫不僅促進專業知識交流，更為台灣與友邦...

黃國昌指卓榮泰應請辭　綠營反擊：把下台當政治口號很廉價

外界關注大罷免失敗後是否進行內閣改組。民眾黨主席黃國昌今天說，內閣最需要具體調整的就是行政院長卓榮泰，卓榮泰應請辭下台。...

國民黨改選黨主席民調曝光 2成5力挺、呼聲最高是這位

大罷免結果出爐，牽動朝野政壇權力結構變化，震傳媒今天公布最新民調，對於國民黨即將改選黨主席，有2成5受訪者認為台中市長盧...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。