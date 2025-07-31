邦交國青年來台圓夢　林佳龍盼為邦誼注入新動能

外交部長林佳龍今天出席「邦交國青年來台圓夢計畫」首批來台青年結訓典禮時指出，圓夢計畫不僅促進專業知識交流，更為台灣與友邦關係注入新世代動能，期勉友邦青年將在台所學、所感帶回家鄉，化為推動國家進步的行動力。

外交部發布新聞稿指出，首批「邦交國青年來台圓夢計畫」有來自史瓦帝尼王國、馬紹爾群島共和國、帛琉共和國及吐瓦魯國等4個友邦共24名青年學員，順利圓滿完成為期兩週的見習課程，今天舉行結訓典禮，史瓦帝尼駐台大使蒙西比（Promise Msibi）、吐瓦魯駐台大使法莉莉（Lily Tangisia Faavae）、帛琉駐台代辦歐儒侃（David Adams Orrukem）、馬紹爾群島駐台副館長傑龍（Cassailis Jarom）應邀出席。

林佳龍致詞時指出，來自史瓦帝尼王國的青年聚焦於學習智慧農業技術，實地參訪農業試驗所及永齡杉林農場，並瞭解台灣在精準灌溉、智慧感測與自動化栽培等領域的應用；且史國學員曾在總統府分享，希望學成後能協助家鄉農民適應氣候變遷，展現深刻的使命感。

林佳龍表示，馬紹爾群島、帛琉與吐瓦魯等國青年則參與以永續觀光為主題的課程，學習如何兼顧文化資源保存、環境保護與在地產業發展，他期許學員返國後，能成為推動家鄉永續發展的重要力量。

林佳龍說，學員們積極投入文化交流活動，包括參訪台北101、走訪歷史古蹟鹿港老街，並在台北大巨蛋觀賞棒球賽，穿上由總統賴清德贈送的台灣棒球T-shirt，與台灣民眾一同為球隊加油，感受台灣人的熱情與活力。

林佳龍表示，賴總統上任後即推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，鼓勵台灣青年走向世界，也歡迎友邦青年來台追夢，深化青年世代彼此理解與友誼，此次「邦交國青年來台圓夢計畫」不僅促進專業知識交流，更為台灣與友邦關係注入新世代動能。

林佳龍期勉學員們持續拓展視野，將在台所學、所感帶回家鄉，化為推動國家進步的行動力，也盼學員成為台灣與友邦情誼的見證者與傳遞者，外交部也將持續攜手教育部及相關單位推動青年交流計畫，擴大台灣與友邦間的連結與實質合作，共同培育具國際視野與實務能力的新世代領袖。