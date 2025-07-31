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譴責卓榮泰、移送柯建銘 立院黨團協商...朝野無共識

中央社／ 台北31日電

立法院今天黨團協商民眾黨團所提的譴責行政院卓榮泰、移送民進黨團總召柯建銘至紀律委員會等4案，儘管藍白都支持，但民進黨團反對。擔任協商會議主席的民眾黨立法院黨團總召黃國昌裁示，協商沒共識，提交院會處理。

民眾黨團日前提出4項提案促請立法院決議，分別是譴責卓榮泰並要求行政院儘速提出國家通訊傳播委員會（NCC）委員名單、要求國安會秘書長吳釗燮請辭下台、譴責卓榮泰造成憲政僵局與朝野對立、移送民進黨團總召柯建銘至紀律委員會懲戒。立法院會日前將提案逕付二讀並交付協商，民眾黨團今天下午召集黨團協商討論。

擔任會議主席的黃國昌於協商開始前表示，卓榮泰之前在立法院承諾4月底前要送交NCC委員名單到立法院，但到5月底已經兩度跳票，因此民眾黨團才提案譴責卓榮泰；行政院今天上午雖公布新一波NCC委員人選，但提名名單時間載明是2025年5月，難道行政院是要等到「大罷免大成功」後才送名單嗎。

人事總處副人事長張秋元指出，卓榮泰曾經對外說明過已經有人選，但有部分人選需協調家庭與工作，最後確定後才送名單。

國民黨團首席副書記長羅智強表示，他曾在政府服務過，NCC的人事程序一點都不正常，5月就擬具的名單，卻要等委員被提名人2個月，才能確認他們家庭工作狀況，正常的人事提名等1週就是極限，這擺明就是民進黨要等罷免成功才要提交名單；國民黨團本來就支持譴責卓榮泰，現在是加倍支持。

民進黨團書記長陳培瑜則說，行政院提出名單後，若藍白沒辦法接受，也只能尊重，但不必做人身攻擊。不過此時羅智強反嗆，他哪一句話人身攻擊，雙方數度吵成一團。

陳培瑜後來表示，民進黨團沒辦法認同譴責卓榮泰一案，因為行政院已提出NCC委員名單，也都符合性別、領域等規範，在野黨應回到委員被提名人專業。

經過約一個小時協商，儘管藍白贊同這4項提案，但民進黨團均反對。黃國昌裁示，由於黨團協商沒共識，依照議事規則，提案送交院會處理。

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