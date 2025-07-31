黃國昌指卓榮泰應請辭　綠營反擊：把下台當政治口號很廉價

外界關注大罷免失敗後是否進行內閣改組。民眾黨主席黃國昌今天說，內閣最需要具體調整的就是行政院長卓榮泰，卓榮泰應請辭下台。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪說，動輒把請辭下台作為政治口號，這真的很廉價。

首波罷免案落幕，行政院長卓榮泰今天表示，投票結果顯示民眾期待維持現有政治機制與生態；對政府來說，國家財政結構、各項施政優先的順序，朝野溝通的方式以及人事部分，都必須要做出更多明顯、具體、有效回應民意的調整。

黃國昌今天接受媒體聯訪時表示，最該具體調整的人事就是卓榮泰自己，從去年520上台以來，卓內閣繳出蒼白的成績單，帶給台灣人民的不是建設與改革，而是社會的撕裂、對立與仇恨。

媒體詢問是否支持聯合內閣方向。黃國昌說，他不回答假設性問題，但到目前為止，總統賴清德對台灣社會宣示的是「向贊成大罷免的人道歉」，這是總統該說的話嗎。

黃國昌表示，總統要團結台灣、調和鼎鼐，應該要對全體台灣人民道歉，他看不到民主進步黨的領導人有絲毫真誠的反省跟認錯，反而繼續跟台灣社會說，「823大惡霸民進黨要站在第一線，承擔更多的責任」。

對於黃國昌說內閣最需要調整的是行政院長卓榮泰，吳思瑤受訪說，動輒要人下台負責，往往是最廉價的，她相信內閣是否要改組、何種層次的調整等，內閣團隊自有思考，但動輒把請辭下台作為政治口號，這真的很廉價。

此外，立法院司法及法制委員會今天考察台北看守所，吳思瑤指這考察是在消費前民眾黨主席柯文哲。黃國昌反批，吳思瑤根本沒去考察，沒聽到監所人員的訴求，奉勸吳思瑤當立委認真一點，別恣意抹黑，一天到晚搞政治。