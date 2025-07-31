快訊

凌晨4點班機怎麼去機場？ 網推1隱藏版解法「安全又舒適」

王世堅逆風諫言賴總統 手下敗將也佩服：一個連對手都尊敬的男人

黃國昌指卓榮泰應請辭　綠營反擊：把下台當政治口號很廉價

中央社／ 台北31日電
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

外界關注大罷免失敗後是否進行內閣改組。民眾黨主席黃國昌今天說，內閣最需要具體調整的就是行政院卓榮泰，卓榮泰應請辭下台。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤受訪說，動輒把請辭下台作為政治口號，這真的很廉價。

首波罷免案落幕，行政院長卓榮泰今天表示，投票結果顯示民眾期待維持現有政治機制與生態；對政府來說，國家財政結構、各項施政優先的順序，朝野溝通的方式以及人事部分，都必須要做出更多明顯、具體、有效回應民意的調整。

黃國昌今天接受媒體聯訪時表示，最該具體調整的人事就是卓榮泰自己，從去年520上台以來，卓內閣繳出蒼白的成績單，帶給台灣人民的不是建設與改革，而是社會的撕裂、對立與仇恨。

媒體詢問是否支持聯合內閣方向。黃國昌說，他不回答假設性問題，但到目前為止，總統賴清德對台灣社會宣示的是「向贊成大罷免的人道歉」，這是總統該說的話嗎。

黃國昌表示，總統要團結台灣、調和鼎鼐，應該要對全體台灣人民道歉，他看不到民主進步黨的領導人有絲毫真誠的反省跟認錯，反而繼續跟台灣社會說，「823大惡霸民進黨要站在第一線，承擔更多的責任」。

對於黃國昌說內閣最需要調整的是行政院長卓榮泰，吳思瑤受訪說，動輒要人下台負責，往往是最廉價的，她相信內閣是否要改組、何種層次的調整等，內閣團隊自有思考，但動輒把請辭下台作為政治口號，這真的很廉價。

此外，立法院司法及法制委員會今天考察台北看守所，吳思瑤指這考察是在消費前民眾黨主席柯文哲。黃國昌反批，吳思瑤根本沒去考察，沒聽到監所人員的訴求，奉勸吳思瑤當立委認真一點，別恣意抹黑，一天到晚搞政治。

編輯推薦

內閣 罷免 黃國昌 吳思瑤 卓榮泰 行政院 民眾黨 民進黨 立法院 賴清德

延伸閱讀

葉林傳涉經營賭博電玩遭搜索約談 黃國昌曾揭露濫用職權開後門

藍白合持續推進 黃國昌拍片為新竹藍委林思銘反罷

NCC名單5月就確定！黃國昌轟卓榮泰：擺明壓著等罷免後

普發現金政院嗆釋憲 翁曉玲批卓榮泰「期待宣告違憲」：叫人民吐回來？

相關新聞

邱泰源位置不保？基層醫師公會二度聲援 傳新部長由「這人」接任

726大罷免失利，內閣重組聲浪不斷，任內屢引發政治戰火的衛福部長邱泰源遭點名。邱奉源前天強調，自己任內努力有目共睹，同一...

曾與王世堅競選落敗 她今大讚：一個連對手都尊敬的男人

民進黨立委王世堅呼籲總統賴清德站出來，請罷團將823撤案，引發綠營兩本反應。對此，曾與立委王世堅競選立委落敗的國民黨議員...

民意支持度下滑...仍拚823罷免 鄧凱勛：綠營陪賴清德執迷不悟？

726罷免投票結束後，身兼民進黨主席的賴清德總統昨日在民進黨中常會拍板，823罷免繼續投入。國民黨發言人鄧凱勛今日表示，...

黃國昌指卓榮泰應請辭　綠營反擊：把下台當政治口號很廉價

外界關注大罷免失敗後是否進行內閣改組。民眾黨主席黃國昌今天說，內閣最需要具體調整的就是行政院長卓榮泰，卓榮泰應請辭下台。...

國民黨改選黨主席民調曝光 2成5力挺、呼聲最高是這位

大罷免結果出爐，牽動朝野政壇權力結構變化，震傳媒今天公布最新民調，對於國民黨即將改選黨主席，有2成5受訪者認為台中市長盧...

成立災後復原支援聯繫平台 民進黨將前進災區第一線協助

民進黨主席賴清德主席昨天在民進黨中常會指示，全黨將全力協助災區復原。民進黨發言人韓瑩今天表示，除了中央行政團隊第一時間緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。