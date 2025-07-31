邱泰源位置不保？基層醫師公會二度聲援 傳新部長由「這人」接任
726大罷免失利，內閣重組聲浪不斷，任內屢引發政治戰火的衛福部長邱泰源遭點名。邱奉源前天強調，自己任內努力有目共睹，同一天，國內11大基層醫師團體發表聲明力挺。相隔僅2天，11大基層醫師團體今天再次發表力挺聲明，細數邱泰源的努力，強調醫界願意團結支持邱泰源的領導。
不過，據悉，總統賴清德已選定下一任衛福部長人選，傳由成大醫學院院長沈延盛接任。對此，沈表示未被徵詢，「沒有、沒有」，表示沒有此事。
大罷免後，政界流傳，賴清德將於八月上旬出訪友邦回國後，將會大幅調整內閣人事，其中包含行政院長卓榮泰、文化部長李遠、教育部次長葉丙成、經濟部長郭智輝、教育部長鄭英耀、衛福部長邱泰源、農業部長陳駿季等。
邱泰源於7月29日曾回應「下台說」，他並未直接回答是否下台，僅強調自身任內努力，在賴清德以及卓榮泰帶領下，健康台灣的十一項政策，極具前瞻性，也具影響力，這些政策持續推動中，從全民健康照護到公共衛生倡導，認為不管是內閣，還是衛福部的努力，民眾應該有目共睹。
7月29日當天，台北市、新北市、基隆市、桃園市等11個基層醫師公會立刻發表聲明，力挺支持邱泰源，但邱泰源即將下台的消息仍不斷傳出。相隔兩天，11個基層醫師公會今天二度發表聲明，表示支持賴清德、卓榮泰以及邱泰源的領導，其中特別肯定及支持邱泰源，期盼他能繼續帶領醫界，面對健康、醫療、健保、社福及長照的挑戰。
十一個基層醫師公會團體於聲明中強調，他們認為，邱泰源是最能夠帶領醫界面對問題、解決問題最適當的人選，醫界也都願意團結支持邱泰源的領導，期望繼續在他的帶領之下共同努力、打拼，面對一切的挑戰。
不過，醫界盛傳，賴清德已屬意由成大醫學院院長沈延盛接任下一任衛福部長，62歲的沈延盛為健康台灣委員會的成員之一，為健康台灣推動聯盟召集人陳志鴻的學生。
沈延盛為國內胰臟癌的權威醫師，專長為腸胃醫學、再生醫學，特別是肝臟與胰臟再生、創傷醫學等，曾獲徐千田癌症研究傑出獎。
對於醫界盛傳，他將接任衛福部長的消息，沈延盛不斷強調「沒有、沒有」，記者詢問是否有被徵詢，沈延盛也說「沒有、沒有」，沒有這件事。
衛福部七月中旬宣布兩件重要人事案，國健署長吳昭軍於8月退休，由成大醫院小兒部小兒感染科主任沈靜芬接任；心理健康司前司長陳亮妤去年9月調任健保署副署長後，職缺長期由副司長鄭淑心代理，日前也宣布由成大醫院精神部一般精神科主任陳柏熹接任，接連的人事案被指出，外界認為，衛福部已逐漸由「成大幫」接手。
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