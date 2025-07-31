國民黨南市黨部公告 謝龍介：將選出109位全國黨代表
中國國民黨台南市黨部今天公告，台南市第22屆全國黨代表選舉相關時程及規定。主委謝龍介表示，第22屆全國代表選舉將於10月18日（周六）舉行，領表期間為9月1日至9月5日，登記日期為9月4日至9月5日，領表、登記地點為市黨部，時間為上午10點至下午4點，請有意參選的黨員要把握時效。
謝龍介指出，這次黨代表選舉，台南市預計將選出109位黨代表來為地方發聲。其中明定：有意參選黨代表之候選人，須具選舉人資格，新入黨或回(恢)復黨籍者應滿一年，且須未違反黨章「廉能條款」之規定，符合政黨法相關規定者，獲本會審查通過者，始為本黨22全黨代表選舉候選人。
謝龍介表示，第22屆全國黨代表選舉自即日起，於本市各據點同步進行公告，另選舉人名冊於10月1日至10月3日為期3天，置於本市各據點供選舉人閱覽，有意願參選的黨員如有不明瞭之處，可先向市黨部（電話06-2362168）洽詢領表登記相關事宜。
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