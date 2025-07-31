快訊

凌晨4點班機怎麼去機場？ 網推1隱藏版解法「安全又舒適」

王世堅逆風諫言賴總統 手下敗將也佩服：一個連對手都尊敬的男人

國民黨南市黨部公告 謝龍介：將選出109位全國黨代表

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
國民黨立委謝龍介。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
國民黨立委謝龍介。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

中國國民黨台南市黨部今天公告，台南市第22屆全國黨代表選舉相關時程及規定。主委謝龍介表示，第22屆全國代表選舉將於10月18日（周六）舉行，領表期間為9月1日至9月5日，登記日期為9月4日至9月5日，領表、登記地點為市黨部，時間為上午10點至下午4點，請有意參選的黨員要把握時效。

謝龍介指出，這次黨代表選舉，台南市預計將選出109位黨代表來為地方發聲。其中明定：有意參選黨代表之候選人，須具選舉人資格，新入黨或回(恢)復黨籍者應滿一年，且須未違反黨章「廉能條款」之規定，符合政黨法相關規定者，獲本會審查通過者，始為本黨22全黨代表選舉候選人。

謝龍介表示，第22屆全國黨代表選舉自即日起，於本市各據點同步進行公告，另選舉人名冊於10月1日至10月3日為期3天，置於本市各據點供選舉人閱覽，有意願參選的黨員如有不明瞭之處，可先向市黨部（電話06-2362168）洽詢領表登記相關事宜。

國民黨台南市黨部今天公告，台南市第22屆全國黨代表選舉相關時程及規定。圖／國民黨台南市黨部提供
國民黨台南市黨部今天公告，台南市第22屆全國黨代表選舉相關時程及規定。圖／國民黨台南市黨部提供

編輯推薦

台南 黨代表 謝龍介 國民黨

延伸閱讀

陪徐巧芯車掃 謝龍介：鄉親要求北上力挺才會支持選市長

影／出席台中造勢晚會 謝龍介：難道賴清德少數說了才算？

「台中再贏一次」藍營造勢籲團結 高金、龍介仙火力全開批賴清德

影／「府顧問名單」已無曹興誠 謝龍介：勸賴離他遠一點

相關新聞

邱泰源位置不保？基層醫師公會二度聲援 傳新部長由「這人」接任

726大罷免失利，內閣重組聲浪不斷，任內屢引發政治戰火的衛福部長邱泰源遭點名。邱奉源前天強調，自己任內努力有目共睹，同一...

曾與王世堅競選落敗 她今大讚：一個連對手都尊敬的男人

民進黨立委王世堅呼籲總統賴清德站出來，請罷團將823撤案，引發綠營兩極反應。對此，曾與立委王世堅競選立委落敗的國民黨議員...

民意支持度下滑...仍拚823罷免 鄧凱勛：綠營陪賴清德執迷不悟？

726罷免投票結束後，身兼民進黨主席的賴清德總統昨日在民進黨中常會拍板，823罷免繼續投入。國民黨發言人鄧凱勛今日表示，...

黃國昌指卓榮泰應請辭　綠營反擊：把下台當政治口號很廉價

外界關注大罷免失敗後是否進行內閣改組。民眾黨主席黃國昌今天說，內閣最需要具體調整的就是行政院長卓榮泰，卓榮泰應請辭下台。...

國民黨改選黨主席民調曝光 2成5力挺、呼聲最高是這位

大罷免結果出爐，牽動朝野政壇權力結構變化，震傳媒今天公布最新民調，對於國民黨即將改選黨主席，有2成5受訪者認為台中市長盧...

成立災後復原支援聯繫平台 民進黨將前進災區第一線協助

民進黨主席賴清德主席昨天在民進黨中常會指示，全黨將全力協助災區復原。民進黨發言人韓瑩今天表示，除了中央行政團隊第一時間緊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。