國民黨南市黨部公告 謝龍介：將選出109位全國黨代表

中國國民黨台南市黨部今天公告，台南市第22屆全國黨代表選舉相關時程及規定。主委謝龍介表示，第22屆全國代表選舉將於10月18日（周六）舉行，領表期間為9月1日至9月5日，登記日期為9月4日至9月5日，領表、登記地點為市黨部，時間為上午10點至下午4點，請有意參選的黨員要把握時效。

謝龍介指出，這次黨代表選舉，台南市預計將選出109位黨代表來為地方發聲。其中明定：有意參選黨代表之候選人，須具選舉人資格，新入黨或回(恢)復黨籍者應滿一年，且須未違反黨章「廉能條款」之規定，符合政黨法相關規定者，獲本會審查通過者，始為本黨22全黨代表選舉候選人。