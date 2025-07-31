民意支持度下滑...仍拚823罷免 鄧凱勛：綠營陪賴清德執迷不悟？

726罷免投票結束後，身兼民進黨主席的賴清德總統昨日在民進黨中常會拍板，823罷免繼續投入。國民黨發言人鄧凱勛今日表示，賴主席把車門焊死，下令一個都不准下車，民意支持度持續探底，綠營還陪賴執迷不悟？

鄧凱勛表示，昨天賴清德在中常會上拍板宣示，全黨823繼續罷下去，行政院也跟進表態普發現金將提釋憲，賴不顧黨內反對聲浪四起，連親綠名嘴都看不下去紛紛想跳車，無奈車門早已被賴主席與他的綠衛兵焊死，鐵了心要帶上所有黨公職，一路與台灣人民對撞到底。

鄧凱勛說，民進黨此次的大惡罷大失敗，讓許多人民發現自己的忍耐是沉默螺旋，紛紛表態對賴清德與民進黨的反感，不只罷免全數失敗，近期所有民調也顯示賴清德與民進黨的滿意度雙雙顯著下滑，人民對其執政無能、只顧政治鬥爭的失望，已經寫在每一張選票與民調上。

鄧凱勛提到，賴清德依然熱中於他的「自戀型人格」，持續自我感覺良好，對民怨無感、對失敗無悔，對造謠、鬥爭卻樂此不疲。無獨有偶，賴系立委王義川也不甘寂寞跳出來當一級爆破士，在政論節目上公開民進黨造謠四部曲，也讓人民看懂為什麼近期網路上，針對藍營執政縣市的謠言層出不窮，原來王義川不只會用膝蓋監控通信設備，還會造謠操控輿論，只是這次要派上什麼部位不得而知。

鄧凱勛表示，726人民用選票讓民進黨大敗，期待的是執政黨知恥近乎勇，回頭是岸，好好反省這一年多只搞政治不搞正事，放任黨公職出征民眾、無視青鳥撕裂社會。

鄧凱勛總結，期待賴清德這位患有「自戀型人格」的總統，與他的造謠小夥伴們學會反省顯然已經不切實際，這次的823公投與第二波大惡罷，唯有繼續讓民進黨大敗，才能徹底推開賴主席焊死的車門，當跳車成為民進黨的顯學，提早讓賴清德跛腳，台灣才有機會走出對立撕裂的惡夢，迎向真正拚民生、拚經濟的正道。