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國民黨改選黨主席民調曝光 2成5力挺、呼聲最高是這位

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國民黨改選黨主席民調曝光 2成5力挺、呼聲最高是這位

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
震傳媒公布最新民調，對於國民黨即將改選黨主席，有25.8%受訪者認為台中市長盧秀燕是最適合人選。圖／聯合報系資料照
震傳媒公布最新民調，對於國民黨即將改選黨主席，有25.8%受訪者認為台中市長盧秀燕是最適合人選。圖／聯合報系資料照

大罷免結果出爐，牽動朝野政壇權力結構變化，震傳媒今天公布最新民調，對於國民黨即將改選黨主席，有2成5受訪者認為台中市長盧秀燕是最適合人選，其次分別是台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜。在政黨傾向方面，認同民進黨的受訪者比前一個月減少了7.3個百分點。

針對國民黨主席即將改選，究竟誰適合擔任下一屆國民黨主席，震傳媒民調最高者依序為盧秀燕（25.8%）、蔣萬安（14.6%）、侯友宜（12.0%）、朱立倫（5.9%）、韓國瑜（2.3%）、馬英九（1.2%）。

交叉分析中則發現，在國民黨與民眾黨支持者中，贊成盧秀燕的比例最高（國民黨42.2%、民眾黨43.3%），民進黨支持者中則為侯友宜比例最高（22.1%）。

在政黨傾向調查，29.5%受訪者認同民進黨，21.9%認同國民黨，15.5%認同民眾黨。與6月份民調相比，認同民進黨者下降7.3%，認同國民黨者下降0.1%，認同民眾黨上升0.9%，32.9%受訪者自認為泛綠，29%認為自己是泛藍，27.7%受訪者則自認是中間選民的立場。

這項民調是由震傳媒委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間是2025年7月28日至7月29日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。

家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1074人（加權前家戶536份、手機538份），在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

震傳媒公布最新民調，對於國民黨即將改選黨主席，有25.8%受訪者認為台中市長盧秀燕是最適合人選。圖／震傳媒
震傳媒公布最新民調，對於國民黨即將改選黨主席，有25.8%受訪者認為台中市長盧秀燕是最適合人選。圖／震傳媒

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民調 國民黨 民眾黨 民進黨 侯友宜 盧秀燕 蔣萬安 馬英九 韓國瑜 朱立倫

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