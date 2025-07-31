成立災後復原支援聯繫平台 民進黨將前進災區第一線協助

民進黨主席賴清德主席昨天在民進黨中常會指示，全黨將全力協助災區復原。民進黨發言人韓瑩今天表示，除了中央行政團隊第一時間緊急應變救災外，更加強支援力道，中央黨部已立即在代理秘書長何博文協調下成立「雲嘉南地區災後復原支援聯繫平台」，指派原住民事務部主任谷暮・哈就進駐台南災區，並協調非災區黨公職招募志工協助。

韓瑩表示，目前已募集物資及志工隊，將於本周六前進災區協助災民恢復家園。第一時間已先募集物資包含米袋1萬個、漂白水2千桶、大型帆布一批等，正運往南部災區。此外，中央黨部黨工也組成志工隊，本周六將前往台南新營、後壁等地救災，協助災民打掃家園並清運廢棄物。

韓瑩指出，民進黨一直以來與台灣人民並肩同行，現在南部居民正受到天然災害侵襲，民進黨將全力並持續配合政府在地方上的各項救災行動，期盼所有受災民眾早日度過難關，恢復正常生活。