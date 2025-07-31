「大罷免大成宮」商標註冊能成功？智慧局這麼說

首波罷免案以失敗收場，民進黨立院總召柯建銘卻在6月初就將「大罷免大成宮」註冊商標，經濟部智慧局長廖承威今日表示，此案是6月才申請，還在排隊審查中，因此還沒有淮駁概念，但對於是否會駁回，他則說，看到商標之後還要檢索、比對，因此還言之過早。

智慧局也說，一般來說，商標申請會先審識別性，再去查前案是否有商標存在或是否有搶註情詳，依照過往進度，預期要到年底才會審查。

經濟部今日公布第2季智慧財產權趨勢，專利申請共17349件，年減2%，其中發明專利申請人中，本國以台積電562件居首，外國人則以美國應用材料的242件為最多。

而在商標註冊申請案方面，廖承威表示，第2季共24525件，年增3%，申請量也創2015年第2季以來最高記錄，本國申請人則是統一192居首，外國申請人以香港茶悅文化的51件最多。

廖承威指出，第2季發明專利申請案共12073件，年增1%，但新型3609件及設計1667件，則為負成長，本、外國人三種專利件數比例各為52%與48%。本國人僅發明專利增加5%，外國人僅新型專利增加9%，其他專利件數均減少。

廖承威表示，本國人發明專利申請案4914件，其中，企業占3913件，增加5%。前3大申請人，台積電562件位居第一，其次是鴻海101件及友達91件等，其中，台積電自106年第2季起，已連續9年高居第一，另成長率方面，值得注意的是排序第2的鴻海，成長幅度274%最高。

廖承威也說，觀察排序第1的台積電、第5的台達電、第10的旺宏，均以2位數的幅度增加，台達電及旺宏並已連續2年正成長，顯示專利布局的強烈企圖心。