民眾黨團指普發現金不用舉債　主計總處回應：稅收不確定

民眾黨團今天說，行政院將對普發現金提出釋憲，但今年度預計賸餘至少新台幣2400億元，普發現金根本不用舉債；主計總處表示，尚不敷1006億元須舉借債務支應，且受美國對等關稅影響，民國114年度稅課收入仍有不確定性。

立法院日前三讀通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，匡列新台幣5450億元，並明定每人普發現金1萬元。行政院今天表示，不會提出覆議，但因特別條例有關普發現金的內容有違憲、違法等瑕疵，將在適當時機提出釋憲。

台灣民眾黨立法院黨團透過新聞稿表示，據審計部精算的民國113年中央政府總決算報告，113年度累計歲計賸餘高達8393.46億元，扣掉114年特別預算預計移用的3948.8億元，還剩4444.66億元，再加上今年度預計賸餘至少2400億元，扣掉含普發現金的5450億元特別預算，以及今年預計還債的1415億元，幾乎打平。

民眾黨團指出，民進黨執行率低，114年度歲計賸餘必定高於2400億元，普發現金1萬元根本不用舉債，還綽綽有餘；用「違憲之虞」來搪塞人民，更是可笑，行政院長卓榮泰如果真的不懂，建議去請教一下前行政院長蘇貞昌。

民眾黨團表示，回顧98年度發放消費券，856億元全部用舉債，109到111年度「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，1599億元也來自舉債，其中1206億元用來發放振興五倍券。

民眾黨團說，最近一次是112年「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，當時預算高達3800億元，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。

民眾黨團表示，請問卓榮泰，怎麼前總統馬英九、前總統蔡英文時代都可以，只有賴清德政府不行，整天搬著憲法嚇唬人民。這些數字就算卓榮泰不懂，主計總處也必須很清楚，請卓榮泰明確指出普發現金「哪裡違憲」。

行政院主計總處透過新聞稿表示，113年度中央政府總決算經審計部審定結果，以前年度累計賸餘為8393億元，扣除新式戰機採購特別預算移用數150億元，及疫後特別預算移用數3799億元，尚餘4444億元。倘扣除立法院審議通過的「因應國際情勢強化經濟及民生國安韌性特別預算」所需經費上限5450億元，尚不敷1006億元須舉借債務支應。

主計總處指出，疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算財源3800億元，其中2000億元暫以舉借債務支應，待111年度總決算審定後，再改由以前年度歲計賸餘支應，是因當時111年度初估總決算已實際產生歲計賸餘，與目前114年度歲入歲出預算刻正執行中的情況不同。

主計總處說，114年度總預算歲入歲出賸餘2398億元，尚須扣除法定還本1415億元後，才是當年度歲計賸餘。但受美國對等關稅影響，114年度稅課收入仍有不確定性，與疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算籌編時，已有111年度初估總決算產生歲計賸餘的情況不同。