提醒未來一周天氣仍不穩 賴總統：不分中央地方須即時應處
南台灣受豪雨影響，多處傳出災情。賴清德總統今天在臉書表示，他已經請行政院長卓榮泰成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，中央正積極協助地方政府，盡速完成民宅修繕的工作。未來一周的天氣仍不穩定，不分中央地方，都必須即時應處。
賴總統表示，面對丹娜絲颱風及接連而來的西南氣流豪雨侵襲，造成南部地區多處災情，政府已經積極展開復原重建工作。
賴總統說，為了有效協調各部會的政策、整合各方的資源，已經請卓榮泰成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，並在昨日召開第一次會議，當前，中央正積極協助地方政府，儘速完成民宅修繕的工作，並加速復原的進度。
賴總統表示，除了成立指揮所統籌調度，行政院也宣布，在縣市政府發放的救助金之外，再加碼提供每戶2萬元的淹水救助金，希望減輕人民的負擔。
賴總統也提醒，未來一周的天氣仍不穩定，不分中央地方，都必須即時應處，在民眾有需要的地方，全力投入、全力配合、全力以赴，共同挺過風雨，守護人民的安全。
副總統蕭美琴也在臉書表示，南部連日豪雨造成多處災情，令人不捨。賴總統與卓榮泰已成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，中央與地方也將持續投入人力、資源與救助金，加速災區重建、減輕人民負擔。期盼台灣能齊心共度難關，災區早日恢復，大家平安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言