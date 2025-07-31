提醒未來一周天氣仍不穩 賴總統：不分中央地方須即時應處

南台灣受豪雨影響，多處傳出災情。賴清德總統今天在臉書表示，他已經請行政院長卓榮泰成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，中央正積極協助地方政府，盡速完成民宅修繕的工作。未來一周的天氣仍不穩定，不分中央地方，都必須即時應處。

賴總統表示，面對丹娜絲颱風及接連而來的西南氣流豪雨侵襲，造成南部地區多處災情，政府已經積極展開復原重建工作。

賴總統說，為了有效協調各部會的政策、整合各方的資源，已經請卓榮泰成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，並在昨日召開第一次會議，當前，中央正積極協助地方政府，儘速完成民宅修繕的工作，並加速復原的進度。

賴總統表示，除了成立指揮所統籌調度，行政院也宣布，在縣市政府發放的救助金之外，再加碼提供每戶2萬元的淹水救助金，希望減輕人民的負擔。

賴總統也提醒，未來一周的天氣仍不穩定，不分中央地方，都必須即時應處，在民眾有需要的地方，全力投入、全力配合、全力以赴，共同挺過風雨，守護人民的安全。

副總統蕭美琴也在臉書表示，南部連日豪雨造成多處災情，令人不捨。賴總統與卓榮泰已成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，中央與地方也將持續投入人力、資源與救助金，加速災區重建、減輕人民負擔。期盼台灣能齊心共度難關，災區早日恢復，大家平安。