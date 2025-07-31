場面火爆！協商柯建銘送紀委會 陳培瑜批雙標憤而離席

民進黨立法院黨團總召柯建銘日前拿拐杖於立法院議場內敲擊，引發質疑，民眾黨立法院黨團提案將其送紀律委員會，該案於今下午朝野協商。眾多在野黨立委都批柯此舉不妥，民進黨團書記長陳培瑜則反批在野黨雙標，還未待協商結束即離席，最後該案未有共識，將送院會處理。

民眾黨團提案，柯建銘以違反人類基本文明之粗言穢語，恣意辱罵立法院長韓國瑜及其他委員，在議場暴走並將拐杖作為攻擊武器，毀損公物、傷害委員之暴力行為，為維護議事秩序及其他立法委員之人身安全，將柯建銘委員移送紀律委員會，對其恣意妄為之行為作出懲戒。

民眾黨立委陳昭姿表示，自己認識柯建銘很久，柯也在立院32年，要知道立院是比席次、比論述的地方，怎麼會變成拿拐杖全場打、到處打，甚至還傷及其他立委？男子漢大丈夫應敢做敢當，做了就要承擔。

陳培瑜反批，先不說該案荒謬，別忘了國力暴力最多是在野黨，包含國民黨立委陳玉珍打人，國民黨立委王鴻薇打民進黨立委林楚茵，陳玉珍也摔她、踹她，當時還有國民黨立委在旁幫忙擋鏡頭，請大家不要雙標。

過程中陳昭姿及陳培瑜激烈交鋒，陳昭姿剛提及與柯建銘認識，就遭陳培瑜批別蹭，陳昭姿在說完後憤而離席；陳培瑜則也在自己說完後沒多久，與眾多在野黨立委不歡而散。

國民黨立委吳宗憲則說，柯建銘暴力行為不該出現，民進黨若認為在野黨有立委有到此程度，也可以送紀律委員會，柯傷及比自己小幾十歲的女性立委，應該更有高度，關懷並致歉，否則不足以為人民楷模及孩童表率。

主持協商的民眾黨團總召黃國昌表示，柯建銘當天有沒有暴力行為，都有相關紀錄，也請立院人員趕快將相關證據保存，不要說影帶被覆蓋了，民進黨主張柯沒有暴力行為，民眾黨、國民黨則不同意，最後沒有共識，因此將送交院會處理。