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民調／賴總統施政過半不滿意 5成受訪者認為內閣應改組

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
指傳媒民調結果，有50.4%受訪者對賴總統施政表示不滿意、滿意者35.5%；與2月相比，賴總統的施政滿意度下跌10.4個百分比，不滿意度增加9.8個百百分點。記者杜建重／攝影
指傳媒民調結果，有50.4%受訪者對賴總統施政表示不滿意、滿意者35.5%；與2月相比，賴總統的施政滿意度下跌10.4個百分比，不滿意度增加9.8個百百分點。記者杜建重／攝影

罷免後，震傳媒今天也公布最新民調，發現罷免失敗的前4大原因依次為罷免無正當性、民進黨反對普發1萬元、賴總統執政不佳及賴總統風災勘災不力。在民調中，有5成受訪者對賴總統的施政感到不滿意，比上次民調增加9.8個百分點。同時有超過5成受訪者認為內閣應該改組。

針對大罷免失敗的原因，經開放式作答再歸類後，排名前4名的原因分別是：罷免無正當性（16.1%），其次為民進黨反對普發1萬元（14%）、賴總統執政不佳／不信任投票（7.8%）、賴總統風災勘災不力（6.7%）。

經交叉分析發現，民進黨支持者中，認為失敗主因為民進黨反對普發現金者最高（29.1%），國民黨支持者則認為罷免無正當性的比例最高（26.8%），民眾黨支持者的看法類同（23.7%）。

對於罷免失敗後的朝野關係，有65.4%受訪者認為會更對立，只有12.2%認為更和諧。另外，有62.6%受訪者認為賴總統應該召開朝野領袖會議，18.9%不贊成。和二月份的民調相比，贊成者下降5.2個百分點、不贊成者增加了3.7個百分點。

針對賴總統的施政滿意度，有50.4%受訪者表示不滿意、滿意者35.5%，與2月相比，賴總統的施政滿意度下跌10.4個百分比，不滿意度增加9.8個百百分點，是震傳媒開始民調以來，首次出現不滿意度高於滿意度的情況。

針對內閣是否應該改組，有26.8%受訪者認為內閣應該總辭，26.3%認為應該更換部分閣員，合計有53.1%受訪者認為內閣應該改組，僅有18.6%受訪者認為不應該內閣改組。

這項民調是由震傳媒委託山水民意研究公司執行，調查時間是7月28日至7月29日，針對全國年滿20歲的民眾為調查對象，透過CATI電腦輔助電話訪問系統進行電話訪問。

家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。成功完訪1074人（加權前家戶536份、手機538份），在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.99個百分點。

指傳媒民調結果，有50.4%受訪者對賴總統施政表示不滿意、滿意者35.5%。圖／指傳媒
指傳媒民調結果，有50.4%受訪者對賴總統施政表示不滿意、滿意者35.5%。圖／指傳媒
指傳媒民調結果，有50.4%受訪者對賴總統施政表示不滿意、滿意者35.5%；與2月相比，賴總統的施政滿意度下跌10.4個百分比，不滿意度增加9.8個百百分點，是指傳媒開始民調以來，首次出現不滿意度高於滿意度的情況。圖／指傳媒
指傳媒民調結果，有50.4%受訪者對賴總統施政表示不滿意、滿意者35.5%；與2月相比，賴總統的施政滿意度下跌10.4個百分比，不滿意度增加9.8個百百分點，是指傳媒開始民調以來，首次出現不滿意度高於滿意度的情況。圖／指傳媒

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