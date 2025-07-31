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核三重啟公投5場發表會　8月15日童子賢對決莊瑞雄

中央社／ 台北31日電
AI WAVE SHOW大展31日開幕，童子賢以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席。記者吳凱中／攝影 吳凱中
AI WAVE SHOW大展31日開幕，童子賢以台北市電腦公會榮譽理事長身分出席。記者吳凱中／攝影 吳凱中

核三重啟公投將在8月23日投票。中選會今天說，8月7日起舉辦5場發表會，其中8月15日場次由和碩董事長童子賢擔任正方代表人，民進黨立委莊瑞雄擔任反方代表人，將在全國性無線電視頻道舉辦，中選會網站也有直播。

中央選舉委員會今天透過新聞稿表示，立法院交由中選會辦理的全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

中選會說明，這次發表會依法由立法院代表正方，相關政府機關或依公民投票法第20條經許可設立辦事處的反對意見者代表反方。舉辦方式經正、反雙方報名結果，雙方沒有合意以辯論會方式進行的場次，因此5場都以發表會方式進行。

立法院民眾黨團先前指出，正方代表為和碩董事長童子賢、民眾黨立委黃國昌、清大教授葉宗洸、國民黨立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修；行政院則表示，反方代表將由行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫以及台灣電力公司董事長曾文生擔任。

此外，台灣綠黨也透過臉書指出，已設置公投反方辦事處，推出3名反方代表，包括台灣綠黨共同召集人甘崇緯、剛滿20歲青年吳亞昕與民進黨立委莊瑞雄。

中選會表示，第一場發表會於8月7日週四下午3時，於中視舉行並轉播（有線電視第10台、MOD第10台、數位無線電視台第1台），主持人是中選會主委李進勇，正反方代表分別為葉宗洸與曾文生。

第二場發表會於8月9日週六晚間7時，於公視舉行並轉播（有線電視第13台、MOD第13台、數位無線電視台第5台），由中選會副主委陳朝建擔任主持人，正反方代表分別為翁曉玲與林子倫。

第三場發表會於8月11日週一下午3時，於民視登場轉播（有線電視第6台、MOD第6台、數位無線電視台第7台），由中選會委員陳月端擔任主持人，正反方代表分別為黃士修與甘崇緯。

第四場發表會於8月13日週三上午10時，於台視舉行並轉播（有線電視第8台、MOD第8台、數位無線電視台第15台），由中選會委員吳容輝擔任主持人，正反方代表分別為黃國昌與吳亞昕。

壓軸場於8月15日週五晚間7時，於華視舉行並轉播（有線電視第12台、MOD第12台、數位無線電視台第19台），由中選會委員游清鑫擔任主持人，正反方代表分別為童子賢與莊瑞雄。

民進黨立委莊瑞雄擔任反方代表人。記者曾吉松／攝影
民進黨立委莊瑞雄擔任反方代表人。記者曾吉松／攝影

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