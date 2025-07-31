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NCC人事新名單出爐 翁曉玲點名一人「最不適任」

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲。圖／聯合報系資料照片

國家通訊委員會（NCC）主委懸缺一年，行政院今公布提名委員人選，分別是主委被提名人蔣榮先、副主委被提名人程明修、委員被提名人黃葳威，及去年即在名單上的委員被提名人羅慧雯等4人。國民黨立委翁曉玲直接點名，當中羅慧雯最不適任，陳明修黨籍寫著國民黨，政治性格來講不太像國民黨，與民進黨關係較親近，在很多政府機關擔任訴願會的委員。

翁曉玲說，羅慧雯是在第一波名單就有的人選，基本上羅慧雯是認為關掉中天是有理的，認為政府控制新聞自由言論自由好像並無不當。第一波名單出爐時，羅慧雯也是裡面最受到社會批評不適任的人選，沒想到這次又被提名，可見羅慧雯可能是賴清德卓榮泰最喜歡的人。

翁曉玲表示，被提名為主委的蔣榮先為資工背景，過去跟NCC並沒有什麼接觸，不是做通訊傳播方面的研究，看起來是做健康、醫療數據較多，離通訊傳播產業較遠。

翁曉玲指出，被提名為副主委的陳明修，專長在行政法、環境法等，陳明修跟NCC的淵源應該是曾當過NCC訴願委員，未來要觀察是否了解傳播媒體實務，也可在詢答時，詢問在數位媒體時代，對於媒體管制的看法為何。陳明修在提報的資料中，黨籍寫著國民黨，令人訝異，不知陳是否為失聯黨員，有沒有長期交黨費，因為以陳的政治性格來講，不太像國民黨的，與民進黨政府較親近，在很多政府機關擔任訴願會的委員，或是法規會委員。

翁曉玲表示，黃葳威研究的是網路媒體，且較關心兒少網路傳播權益，曾任「iWIN網路內容防護機構計畫執行長」，本身也是政大傳播學者，以其專業背景來講也還算適任。但還是要了解黃葳威這些年來，對於新聞自由、言論自由的管制上，有沒有特別的看法，尤其是在中天新聞台被關台前後，有沒有發表些特別的意見、想法。

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