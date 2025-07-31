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NCC名單5月就確定！黃國昌轟卓榮泰：擺明壓著等罷免後

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院今下午繼續朝野協商，民眾黨提「對卓榮泰提出最嚴厲之譴責案，並要求行政院盡速將提名通傳會主委、副主委及委員名單送交立院。」由民眾黨立法院黨團總召黃國昌主持。記者李成蔭／攝影
立法院今下午繼續朝野協商，民眾黨提「對卓榮泰提出最嚴厲之譴責案，並要求行政院盡速將提名通傳會主委、副主委及委員名單送交立院。」由民眾黨立法院黨團總召黃國昌主持。記者李成蔭／攝影

行政院稍早公布國家通訊傳播委員會（NCC）委員名單，適逢下午朝野協商有關是否譴責行政院長卓榮泰延宕提名公決案。民眾黨立法院黨團總召黃國昌批，卓榮泰5月就說要提，直到今天要協商才匆匆送名單，擺明故意等大惡罷後；民進黨立法院黨團書記長陳培瑜則說，已提名單還要這樣譴責，沒辦法接受。該案在朝野政黨無共識下，將交院會處理。

立法院今下午繼續朝野協商，民眾黨提「對卓榮泰提出最嚴厲之譴責案，並要求行政院盡速將提名通傳會主委、副主委及委員名單送交立院。」由黃國昌主持，他批，卓榮泰在今年4月就說要送名單，結果又說5月要送，最後通通跳票；今天聽到要朝野協商，才匆匆送來？

黃國昌指出，不過這名單一送來就露餡了，名單上顯示是2025年5月，這是故意壓著不送件，要等大罷免過了再說，企圖屆時可以立院多數通過而不受監督？行政院代表回應，確實5月就準備好名單，但一些委員要確認家庭因素等。

國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強批評，本來就認同今天民眾黨所提譴責案，看到此情更加倍認同此案，因為這人事程序一點都不正常，一個5月就有的名單要等2個月？通常給一周思考已經是極限了，擺明就是要等大罷免大成功後才要提名單，如此政府跟殘廢有什麼兩樣？

陳培瑜表示，政院已經提出名單，若國民黨、民眾黨沒辦法接受，她也只能尊重，但她要說，提出名單的委員都符合性別比例及專業背景，還要提出這樣的譴責案，實在沒辦法接受，每位被提名委員個人情況也應被尊重。

黃國昌強調，今天協商不是對NCC委員同意權的問題，而是卓榮泰沒有履行承諾，5月的名單，到現在沒有一個調整，卻遲遲沒有送立院，想要等大惡罷大成功才送件。民眾黨立委陳昭姿也說，別騙人了，家庭或工作因素沒處理好，怎麼可能出現在名單上？

黃國昌最後宣布，該案絕非卓榮泰有送名單就不予譴責的問題，現在國民黨、民眾黨都認為該行為應該譴責，民進黨則認為不用，在朝野政黨無共識情況下，該案協商不成立，就送院會直接處理。

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