NCC主委懸缺1年...政院壓2個月 張啓楷批：藉罷免成功空窗期偷渡

國家通訊委員會NCC主委懸缺一年，行政院今公布提名委員人選，分別是蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯四人。民眾黨團副總召張啓楷表示，行政院的想法是大罷免如果真大成功，就能利用空窗期來偷渡這些人選或不合執政黨意提案，這四位人選應早已徴詢，只是不敢提出。

張啓楷表示，經過民眾黨三催四請，懸缺一年的NCC委員，去年被否決後一直不提，還一再跳票，到現在才突然丟出來，難道什麼事都要等大罷免？依法這次提名時限是今年3月1日，行政院長卓榮泰違法亂紀在前，後承諾要送又一再跳票，癱瘓NCC運行、傷害國人權益，應向全民致歉。

張啓楷點破行政院想法，指出大罷免如果真的大成功，就能利用空窗期來偷渡這些人選或不合執政黨意提案，這四位人選應早已徴詢，只是不敢提出，但這樣的政治考量，已造成很多問題，除非NCC存在是非必要性。

張啓楷指出，上半年執照效期將屆滿的廣電事業，合計37家業者，其中包括4家無線電視事業、8家衛廣事業，以及25家無線廣播事業，均於屆期前依法向NCC申請換照，6月中都來向他陳情。

張啓楷說，業者很擔心NCC委員名單沒有提、沒有過，會造成7月前換照出問題，面臨斷訊危機，他找來主管機關協商，至少先不用擔心如果換照來不及，也不會斷訊。

至於四位新的NCC委員名單，張啓楷表示，因為這是共識決，黨團也尚未討論，他的初步意見是認為要加速審查外，不要因為時間很趕，立法院就必須照單全收。例如其中羅慧雯就被提過兩次，有多位委員對其過去言論偏頗，去年底就提出反對意見，認為NCC委員責任重大，必須要真正公平和公正，否則對產業發展會造成不良影響。

張啓楷表示，事實上，大家都很清楚，就是為了拖過大罷免。