普發現金政院嗆釋憲 翁曉玲批「期待宣告違憲」：叫人民吐回來？

立法院日前通過包含普發現金1萬元的特別條例，行政院長卓榮泰稱恐需舉債，但行政院今日宣布不提覆議，但將依憲政程序聲請釋憲，並將研擬特別條例修正案。國民黨立委翁曉玲質疑，不敢提覆議，就更無理由提起釋憲。她也質疑，準備釋憲是不打算普發現金1萬元？還是期待大法官宣告違憲，請人民把1萬元吐回來？

行政院發言人李慧芝今日表示，卓榮泰院長於今早院會中拍板決定不提覆議，並強調此案涉及重大憲政秩序問題，立法院通過涉及重大財政支出的法律案，應依法徵詢行政部門意見並檢具財源，行政院認為該條例在程序上有違憲與違法疑慮。

針對行政院說法，翁曉玲說，賴政府對於立法院所通過的民生福利法案，在沒有正當性的情況之下，執意提起釋憲。卓榮泰之前不是一直認為普發現金有困難嗎，為什麼不提覆議？是因為發現726大罷免大失敗之後，民進黨失去民心，所以不敢提覆議。

翁曉玲表示，既然不敢提覆議，那就更沒有理由提起釋憲，因為根本沒有任何窒礙難行的地方，也沒有任何違憲的地方。何況普發現金1萬元，是特別條例其中一個項目。若要提釋憲，是針對整部法案都提起釋憲嗎？還是只針對普發現金？不要為釋憲而釋憲，為杯葛而杯葛。

翁曉玲也質疑，是準備釋憲，所以不打算普發現金1萬元？還是期待大法官宣告違憲，請人民把那1萬元全吐回來嗎？