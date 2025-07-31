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新NCC委員提名送立院審議 國民黨籍1人、無黨籍3人

中央社／ 台北31日電

NCC委員懸缺，行政院今天公布新提名的4位委員名單，其中指定成功大學資工系暨研究所特聘教授蔣榮先、東吳大學法學院專任特聘教授程明修擔任正副主委。根據政院資訊，程明修為國民黨籍，其餘3位提名委員為無黨籍。

國家通訊傳播委員會（NCC）委員懸缺1年，行政院今年5月表示正研提新提名人選，並請立法院同意撤回原提名名單。行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會指出，立法院已經在6月24日同意撤回原提名名單，新提名人選包含蔣榮先、程明修、政治大學廣播電視學系暨研究所教授黃葳威，以及世新傳播管理系助理教授羅慧雯。

李慧芝表示，政院提名時也依法考量政黨及性別比例，名單稍早已函請立法院審議，期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利NCC業務順利運作。

根據政院資料，蔣榮先現職是成功大學資訊工程學系暨研究所教授，專長為人工智慧、資訊安全、醫療照護、巨量資料分析等資訊類別，並無黨籍；程明修為東吳大學法學院特聘教授，專長為經濟行政法、管制理論、特許法制、憲法訴訟、資訊基本權等法律方面，為國民黨籍。

黃葳威為無黨籍，現為政治大學廣播電視學系暨研究所教授，專長為影音媒體 市場、傳播倫理法規與媒體識讀、網路安全等傳播類別；羅慧雯也是無黨籍，現職是世新大學傳播管理學系助理教授，專長為傳播政策、傳播產業、公共媒體、政治經濟學等傳播、財經方面。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日，行政院同年4月底依法提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯與詹懿廉共4人名單函送立法院審查，但因名單尚未獲通過，行政院後續依法請翁柏宗自同年8月1日起延任，並代理主委職務。

不過，NCC組織法修正案去年12月1日正式施行，刪除延任條款，翁柏宗無法延任、代理主委職務，因此行政院改指定現任NCC委員陳崇樹代理主委，新提名名單則在今天送立法院審議。

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