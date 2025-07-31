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北市副議長辦公室遭檢調搜索 蔣萬安：盡快釐清真相

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安。記者洪子凱／攝影。報系資料照
台北市長蔣萬安。記者洪子凱／攝影。報系資料照

台北市副議長葉林傳今疑遭約談，議會辦公室檢調搜索，檢調並向議會調閱台北市電子遊戲場業管理自治條例的審議內容。對此，台北市長蔣萬安下午出席2025「潮台北TRENDY TAIPEI」起跑記者會受訪指出，希望盡快釐清真相。

檢調人員上午8 時許赴北市議會，由檢察官率領北機站人員進入葉林傳辦公室搜索，葉林傳目前因父喪治喪中，人並未被檢調帶至議會辦公室，搜索至中午結束，檢調人員以小行李箱裝著證物離開現場。據指出，檢調向議會調閱資料，大多是葉林傳在當議員時，約8年多前質詢台北市電子遊戲場業管理自治條例的內容。

蔣萬安下午出席「潮台北」記者會，媒體問蔣萬安，副議長辦公室被搜索，疑與電子遊戲場業管理自治條例有關，對此，蔣萬安說「我想，希望盡快釐清真相」。

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