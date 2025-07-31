聽新聞
0:00 / 0:00
北市副議長辦公室遭檢調搜索 蔣萬安：盡快釐清真相
台北市副議長葉林傳今疑遭約談，議會辦公室遭檢調搜索，檢調並向議會調閱台北市電子遊戲場業管理自治條例的審議內容。對此，台北市長蔣萬安下午出席2025「潮台北TRENDY TAIPEI」起跑記者會受訪指出，希望盡快釐清真相。
檢調人員上午8 時許赴北市議會，由檢察官率領北機站人員進入葉林傳辦公室搜索，葉林傳目前因父喪治喪中，人並未被檢調帶至議會辦公室，搜索至中午結束，檢調人員以小行李箱裝著證物離開現場。據指出，檢調向議會調閱資料，大多是葉林傳在當議員時，約8年多前質詢台北市電子遊戲場業管理自治條例的內容。
蔣萬安下午出席「潮台北」記者會，媒體問蔣萬安，副議長辦公室被搜索，疑與電子遊戲場業管理自治條例有關，對此，蔣萬安說「我想，希望盡快釐清真相」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言