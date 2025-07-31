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曝NCC人選5月政院名單就做好 陳智菡：癱瘓幾個月算誰的？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團主任陳智菡表示， 行政院長卓榮泰4月就承諾，一周內、一個月內要送，現在才心不甘情不願送來，但一看這份名單5月就做好了。圖／取自陳智菡臉書
民眾黨立院黨團主任陳智菡表示， 行政院長卓榮泰4月就承諾，一周內、一個月內要送，現在才心不甘情不願送來，但一看這份名單5月就做好了。圖／取自陳智菡臉書

國家通訊委員會NCC主委懸缺一年，行政院今公布提名國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選，分別是蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯四人。民眾黨立院黨團主任陳智菡表示，行政院長卓榮泰4月就承諾，一周內、一個月內要送，現在才心不甘情不願送來，但一看這份名單5月就做好了。

陳智菡表示，卓榮泰4月就承諾，一周內、一個月內要送國家通訊傳播委員會NCC委員名單，到現在已經8月了，直到大罷免大失敗、要被立法院譴責了，才心不甘情不願的送來。

陳智菡說，結果他們一看資料右上角，「這份名單，5月就做好了。請問NCC癱瘓的這幾個月，算誰的？」

蔣榮先是美國密蘇里大學電機暨電腦工程所碩士、博士，專長為資訊，現職是國立成功大學資訊工程學系暨研究所教授；程明修是德國敏斯特（Mü nster ) 大學法學院法學碩士、博士，專長為法律，現職為東吳大學法學院特聘教授。

黃葳威是美國德州大學廣播電視電影所博士，專長為傳播，現職為政治大學廣播電視學系暨研究所教授；及羅慧雯為日本京都大學經濟學博士，現職為世新大學傳播管理學系助理教授，專長為傳播。

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