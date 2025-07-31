民調／賴清德滿意度雪崩下滑10個百分點 跌至34.6%創新低

726大罷免結果不如民進黨預期，賴清德總統執政滿意度也重挫。美麗島電子報今天公布最新民調顯示，對賴總統執政表現，滿意度從上個月44.7%，下滑至本月剩34.6%，再創新低，不滿意度從上個月46.8%，上升至本月達56.6%，這也是賴總統上任來不滿意度的新高。

對賴總統信任度同樣溜滑梯，不信任度突破五成達50.3%，相較於上個月上升7個百分點，信任度僅有37.2%，則比6月再下跌7.8個百分點，同樣雙雙刷新紀錄。

行政院長卓榮泰同樣民調重挫，滿意度僅有28.3%，相較於上個月重創9.4個百分點，不滿意度有50.2%，也比上個月大幅上揚11.2個百分點，滿意及不滿意度也都刷新過去的紀錄。

該民調調查時間為7月28日至30日。由戴立安負責問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）。調查對象為設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾。抽樣設計為住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理。樣本規模成功完訪1082人（住宅電話705人、行動電話377人），合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。樣本檢定對雙架構合併樣本與行動電話次樣本性別、戶籍縣市、年齡5歲分層與教育程度等項進行樣本代表性檢定與raking加權。