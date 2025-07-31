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民進黨成立雲嘉南災後復原聯繫平台 8月2日前進災區

中央社／ 台北31日電

民進黨主席賴清德指示代理秘書長何博文協調成立「雲嘉南地區災後復原支援聯繫平台」，指派原住民事務部主任谷暮・哈募集物資及志工隊進駐台南災區，8月2日前進災區協助災民恢復家園。

民進黨發言人韓瑩下午表示，由於風災導致南部許多地區居民家園受到毀損需要重整，所以日前黨主席賴清德特別在中常會上指示黨部全力投入救災工作。中央黨部迅速由何博文召集組成「雲嘉南地區災後復原支援聯繫平台」，第一時間已先募集物資包含米袋1萬個、漂白水2000桶、大型帆布一批等，正運往南部災區。

此外，她說，中央黨部黨工也組成志工隊，本週六（8月2日）將前往台南新營、後壁等地救災，協助災民打掃家園並清運廢棄物。

韓瑩提及，民進黨一直以來與台灣人民並肩同行，現在南部居民正受到天然災害侵襲，民進黨將全力並持續配合政府在地方上的各項救災行動，期盼所有受災民眾早日度過難關，恢復正常生活。

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