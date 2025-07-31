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提世大運賀電被搶事件 卓榮泰：比賽可以有輸贏、國格不能輸

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
行政院長卓榮泰今出席「2025年第32屆德國萊茵魯爾世界大學運動會代表團返國餐會」。記者江婉儀／攝影
行政院長卓榮泰今出席「2025年第32屆德國萊茵魯爾世界大學運動會代表團返國餐會」。記者江婉儀／攝影

行政院長卓榮泰今出席「2025年第32屆德國萊茵魯爾世界大學運動會代表團返國餐會」，致詞時他細數各領域運動好手的成績，比賽中展現堅毅不拔。卓提到，當時體育署賀電差點被搶，謝謝媒體朋友出力，「比賽可以有輸贏，國格不能輸，國家必須贏」。

卓榮泰表示，在這次世大運比賽過程中，看到大家堅毅不拔，力爭求勝，發揮團隊精神的具體表現，國人都非常敬佩，謝謝代表團贏得各項殊榮返回國門，都是各位一點一滴贏來的，看到大家的訓練過程，他說最喜歡看跆拳道的比試，沒想到就拿到金牌了。

卓榮泰細數各項成績，男子桌球團體賽可以打敗世界桌球的第一長城，讓全世界刮目相看，締造最好的成績，羽球混雙第一次包辦金銀銅牌，射箭選手頭湯智鈞拿到金牌，像是愛神的箭串起每個人的心，女排隊落後還能逆轉勝，這是平常訓練有素，面對逆境中仍調適狀態，值得喝采。

卓榮泰也提到，當時跆拳道項目結束後，體育署官員拿賀電恭喜選手，差點被搶走，還與台灣媒體推擠並口角。卓對2位媒體工作者表達感謝，國家對選手的加冕跟恭喜不能被外力介入，比賽可以有輸贏，國格不能輸，國家必須贏。

卓榮泰提到，9月9日運動部掛牌成立，未來會一步接一步，讓運動員受到更多在政策上、訓練上的照顧，在國際競技場上，看到台灣展現的國家實力。

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卓榮泰 世大運

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