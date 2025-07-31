黨團協商達共識 立院請政院提「丹娜絲颱風特別條例」下周送審

因應丹娜絲颱風災後，全台許多地區需要災後復原、重建，國民黨團提案請行政院盡速提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，29日於立法院會通過全案逕付二讀，31日進行黨團協商。會中達成共識，請行政院參酌各黨團意見，於下周提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」，送請立法院審議。

國民黨團提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」草案，透過今日兩個主題進行協商。第一項主題，提案要求行政院提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」，明定相關重建計畫、對災民之補助及行政簡化程序等事項，並以「從優、從寬、從速」方式立即展開各項災後重建工作，以恪遵政府災害應變應盡的責任，落實政府保障人民生命財產安全職責。

第二項主題，提案表示，因丹娜風災造成農損及住屋損害甚鉅，於農業設施補助部分，行政院應比照且優於2024年因應凱米及山陀颱颱風所提出之風災災損温網室設施重建輔導措施，並要求下列五項補助案皆應秉持從寬、從速、從優原則，協助災民儘速恢正常生活。

（一）以補助比例達建置成本80%為基準，協助農民共渡風災難關。

（二）住屋毀損部分，放寬當前安遷救助金補助額度及標準，屋頂或外牆毀損達l平方公尺以上即可領取，並調升毀損達不堪居住程度者之補助金額。

（三）為保障青農生計持續在地深耕，主張農業貸款放寬認定並免息一年。

（四）為體恤養殖漁業復建艱困，增列魚溫資材室維修補助方案與柴油發電機補助方案。

（五）養雞場因颱風毀壞雞舍，導致雞隻染病，病雞處置卻無法申請災損補助，政府應調整『僅提供死雞災損補助』之缺漏，放寬雞隻災損補助認定標準，使業者獲得合理補助。

黨團協商近兩小時後，會議主席、國民黨立院黨團總召傅崐萁宣布，各黨團達成共識，建請行政院參酌本日各黨團代表之意見，於下周提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」，送請立法院審議。他提到，立院各黨都有高度誠意協助災民，盼政院趕快把條例送過來，無法廣納意見時，立院也會做亡羊補牢的工作，讓條例更周延完整。