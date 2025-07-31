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普發現金釋憲批政院法盲 民眾黨團：卓揆要不要找蘇貞昌求救？

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
行政院長卓榮泰在罷免前夕稱對於是否普發現金一萬表態「天人交戰」。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰在罷免前夕稱對於是否普發現金一萬表態「天人交戰」。圖／聯合報系資料照

行政院卓榮泰在罷免前夕稱對於是否普發現金一萬表態「天人交戰」，行政院發言人李慧芝今僅說未來有必要尋求憲政機制，適當時間提釋憲。民眾黨立院黨團表示，「普發一萬免舉債更不違憲，行政院竟集體法盲，卓榮泰不會執政，要不要找蘇貞昌前院長求救？」

民進黨團表示，卓榮泰如果真的不懂，建議去請教一下蘇貞昌長和多位學長。回顧98年度發放消費券，856億元全部用舉債，109至111年度「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第4次追加預算案」，1599億元也來自舉債，當中有1206億用來發放振興五倍券；112年立法院會三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，當時預算高達3800億，用於普發現金、挹注健保基金、擴大公共運輸補貼等10類項目。

民眾黨團指出，三讀通過條文明列「所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應，但執行期間如果還有以前年度歲計賸餘可供移用時，應優先支應，不得舉借債務」。當年行政院先舉債1998.8億元及移用前年度歲計賸餘1800億元，全民普發6千元現金，等到實際執行後發現可全數用歲計賸餘不須舉債，相關法律條文清楚明白，且早已多次執行。

民眾黨團表示，連本次提名司法院長蔡秋明在立法院人事審查詢答時，也稱老農津貼等法律案增加政府支出「不違憲」，要請問卓院長「怎麼馬前總統、蔡前總統時代都可以，就只有賴清德政府不行，整天搬著憲法嚇唬人民？」

民眾黨團表示，這些數字，就算卓榮泰不懂，主計總處官員應該、也必須很清楚。政府機關竟帶頭欺騙人民， 想用謊言A走人民血汗錢，還想聲請釋憲、濫用珍貴國家資源，民眾黨團請卓院長明確指出普發現金「哪裡違憲」，堂堂行政院記者會竟用有「法律瑕疵」這種語焉不詳言的文字來呼攏人民，是機關之怠惰、國家之悲哀。

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