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關稅若未談到15%都是利空 內閣改組謝金河點名沈榮津接閣揆

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
內閣面臨改組壓力，謝金河鼓勵沈榮津接閣揆。記者陳儷方／攝影
內閣面臨改組壓力，謝金河鼓勵沈榮津接閣揆。記者陳儷方／攝影

首波罷免結束後，要求行政院內閣改組聲浪不斷，行政院長卓榮泰在行政院會中提到，人事上必須要做更多明顯具體且有效回應民意的調整」，暗示內閣人事將有所調整。財訊雙週刊社長謝金河點名曾任經濟部長的總統府資政沈榮津，「如果你有機會當院長，我鼓勵你去做」。

證交所31日舉辦「壯大台灣資本市場高峰會」，邀請謝金河、中經院院長連賢明專題演講，並邀沈榮津、貿協董事長黃志芳進行前瞻對談。謝金河日前曾在公開場合透露，台股4月崩跌時，總統賴清德曾致電請他幫忙，設法穩定市場信心。

謝金河指出，日本談到15％的關稅，南韓也談到15％，台灣如果沒有談到15％，對台灣而言都是利空，他說，如果現在的行政院長是沈榮津，情況也許會改變，

謝金河提到過去的口罩國家隊、台商回台投資方案，台灣的策略都是扭轉台灣的關鍵，以前產業遇到困難，都可以看到沈榮津為產業跑腿，「現在好像斷掉一條線」，他喊話沈榮津，「如果你有機會當院長，我鼓勵你去做」。台下響起不小掌聲。

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