擘劃3項新治水目標 千億系統性治水計畫卓揆拍板4年內完成

南部豪雨成災，治水制策急需補強，經濟部規劃6年1000億元的跨部會「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，行政院長卓榮泰於31日院會中要求加速，力拚2029年完成，他也請地方政府共同合作，全力達成最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準的新治水目標。

卓榮泰指出，投入「8年800億治水」及「前瞻基礎建設治水計畫」，治理率已有顯著成效；近期因應氣候變遷帶來極端降雨，治水防洪工程有必要長期持續投入、提高防災韌性。該計畫採精準、智慧的系統性治水方法，協助地方政府改善縣市管河川及排水系統的整體改善。

卓院長強調，他於近期屢次勘災，對於災民所遭遇的財產損失和生活不便都感同身受，政府治水防洪工程應加速推進，從6年改為4年，經費不變，請經濟部儘速修正計畫、報院核定。

該計畫由經濟部水利署、內政部國土署、農業部、交通部、環境部等跨部會投入。計畫亮點包括既有設施更新整建、增購汰換移動式抽水機、輔導地方導入減碳固碳、重點水系一次核定分年實施。

目前經濟部共研擬五項系統性治水措施，包括加速整體規劃治理，提升土地承洪能力如推動逕流分擔、在地滯洪，並增設第二防線，加強村落防護，減少水淹入家門，並透過加大抽排加入退水，確保颱洪期間降雨量在保護標準下河川排水不淹水，超過保護標準時可減少生命傷亡、降低經濟損失及加速社會復原。

計畫也將協助地方政府面對氣候變遷挑戰，降低淹水風險及營造宜居的水域環境空間。