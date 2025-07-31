普發現金遲遲未定 新北藍黨團籲民進黨立即停止杯葛

中央普發現金態度不明，財劃法何時給地方也不確定，新北市議會國民黨團今天舉行記者會，痛批民進黨持續沉迷鬥爭，導致民意全面反彈，呼籲民進黨立即停止杯葛民生法案、全面推動普發現金、落實財劃法，回應基層真正的需要。

黨團副書記長黃心華指出，面對全球經濟挑戰與關稅衝擊，日本、韓國、新加坡等國家紛紛規畫普發現金、振興內需，但民進黨在726大罷免失利後仍採取焦土作戰，不斷阻擋立院關於普發現金的決議，也不遵照財劃法將補助款發放給地方政府，讓人非常遺憾。

議員江怡臻指出，至今民進黨仍未正面向全民說明，在這場關稅衝擊下，各行各業將面臨什麼樣的挑戰，國民黨與民眾黨智庫已明確指出，即便新關稅尚未正式實施，已有超過五成廠商的對美業務受到影響，更有23%的業者考慮將產能移轉海外。

江怡臻說，1萬元先發再說，但遺憾的是截至記者會的當下，民進黨卻至今仍處處杯葛、遲遲不願落實，多國採用的政策，民進黨仍在政治算計，企圖轉移焦點，甚至很多綠營民代還主張地方政府也應該普發，殊不知地方政府很多稅收都已上繳中央或拿去還債，且並沒有累計賸餘。

議員呂家愷指出，若民進黨真認為普發現金會掏空國庫，那過去幾年發三倍券、振興券、6000元現金又算什麼，自己發叫共享經濟成果，別人發就是收買選票？近期網路上充斥各種造謠圖卡，指稱地方政府稅收超徵應普發現金，但詳細去看，這些圖卡只是拿某一年地方政府財政較好的情況來試算普發的金額，但試算的結果卻多了10倍，令人啼笑皆非，人民生活面臨困難的時候，新台幣是最好的朋友，民進黨不應該把在野黨主張還稅於民、普發現金的作法，視為洪水猛獸。

議員黃心華強調，與其讓政府花大錢補貼台電數千億、獨厚綠友友的綠能產業，不如普發現金給民眾，讓民眾自己決定要把錢花在哪個刀口上，在野黨也提出包含提供企業金融支持、開拓多元市場、勞工安定就業等完善配套，相對下民進黨只會造謠扭曲，還苛扣財劃法應該要分配給地方的補助款。

如果民進黨認為普發一萬元現金會讓國家財政體質空虛，建議綠營的朋友可以發起公開活動，將這一萬元回捐給國庫署的「一般捐款帳戶」，同樣可以達成回饋國家的目的。