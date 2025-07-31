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普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

普發現金不提覆議 政院：適當時機釋憲

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院長卓榮泰31日宣布，將對特別條例提出釋憲與修正案。（行政院提供）
行政院長卓榮泰31日宣布，將對特別條例提出釋憲與修正案。（行政院提供）

行政院可能會對特別條例釋憲，並根據台美關稅結果進行調整，但決定普發現金不提釋憲。行政院長卓榮泰31日於強調，針對丹娜絲颱風災情將提特別條例加強恢復；至於立法院通過普發現金的《強化韌性特別條例》，卓榮泰打算釋憲，且要根據台美關稅結果再進行調整，提出修正案。

釋憲以解決紛爭

卓榮泰強調，在罷免投票後，行政團隊目前最重要的工作有三：第一，中南部大雨之後，災區的家園回復工程；第二，對美關稅談判正進行到關鍵的時刻；第三，對未來政治議題，朝野的互動方式，要有效取得高度共識。

他說，行政院先前提出的《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，立法院雖三讀通過，8月1日總統依法會公布生效，但行政院堅持立院通過的《特別條例》有《憲法》、法律上的瑕疵，未來有必要在適當的時間要提出釋憲，以期杜絕在行政立法上繼續對於權力分立的憲政秩序紛爭。

特別條例會再調整

「希望雙方一起努力，合法、合憲的完成立法程序！」卓榮泰指出，這是因應國內外情勢必要的修正，期待行政、立法兩院，能夠就關稅確定之後的國際情勢，跟國內產業的需求，雙方繼續努力，尋求合憲、合法的程序，來完成立法和預算的過程，做出更多努力跟貢獻。

另外，卓榮泰表示，預期關稅談判結果確立之後，產生對我國國內各項產業，無論是出口，無論是進口產業的影響，勢必與4月份提出特別條例當時，推估的各項衝擊會有所不同。因此，行政院會在台美之間最終談判結果確定之後，依據國內外經貿情勢，以及產業支持的需求，會再提出特別條例的修正案。

另外，行政院也表示，有鑑於丹娜絲颱風的災情影響廣泛，未來將制定《丹娜絲颱風災後復原特別條例》，送交立法院審議，盼加強災區的復原與防災工作執行。 但目前額度還在研議中。

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