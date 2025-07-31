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普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

NCC委員延宕1年多 提名蔣榮先等四人

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
行政院31日終於公佈NCC委員的提名名單。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
行政院31日終於公佈NCC委員的提名名單。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

行政院將提名學者蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯等4人擔任NCC委員！行政院發言人李慧芝31日表示，行政院在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合通傳會組織法及相關規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。

新提名考量政黨性別

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至2024年7月31日，行政院去年4月底提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查，但未獲通過。行政院長卓榮泰去年11月、今年4月曾表示會重新提名，直到7月底才名單出爐。

主委將由成大資工系教授蔣榮先擔任，其專長為資訊；另外3位委員分別為東吳大學法律系特聘教授程明修、政大廣播電視學系教授黃葳威與世新傳播管理學系教授羅慧雯，專長分別為法律、傳播與財經。行政院表示，相關提名已經考量政黨及性別比例，希望立法院早日依法完成審查。

在野呼籲專業考量

針對NCC委員提名延宕1年多，民眾黨曾到NCC門口開記者會，批評卓榮泰不提名NCC新委員，是為了減少對綠媒造謠批評在野黨的監督、促進大罷免。民眾黨呼籲政府，儘速提名新的NCC委員，以維護獨立機關運作。國民黨立委李彥秀也曾喊話卓榮泰，若以專業為考量，提名不會有太多外界干擾。

但行政院曾指出，如果按照舊法，目前通傳會（NCC）其實仍然能夠正常運作，但在野黨去年修了兩次NCC組織法，導致獨立機關無法依法執行職務，這才是NCC空轉的主要原因。為了配合新法，行政院曾函請立法院，撤回先前送請立法院同意的「NCC委員提名名單」，立院在6月13日才通過院會同意撤回。

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