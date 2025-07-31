丹娜絲災後特別條例政院、立院有志一同 唯柯建銘尚未簽協商

丹娜絲颱風造成南台灣災損嚴重，至今尚在復原。國民黨立院黨團今召集各黨團協商，重建災區，讓災民盡速恢復正常生活，朝野有一致看法。會議主席、國民黨團總召傅崐萁宣布協商共識，建請行政院參酌各黨團代表的意見，於下周提出「丹娜絲颱風災後重建特別條例」，送立法院審議。

不過，今日協商結論，各黨團與會代表均有簽字，就連國民黨團書記長王鴻薇也有委託代簽，但民進黨團總召柯建銘未簽字。

為幫助風災後災民重建，國民黨團召集協商，本次協商也為本會期以來，少數氛圍較好、朝野有一致看法的一次協商。本次會議聚焦，建請行政院儘速提出災後重建特別條例，明定相關重建計畫、對災民之補助及行政簡化程序等事項，並以「從優、從寬、從速」方式立即展開各項災後重建工作，以恪遵政府災害應變應盡的責任，落實政府保障人民生命財產安全職責。

國民黨團副書記長王育敏說，這次丹娜絲風災對嘉義的衝擊史無前例，很多災民住家的屋頂至今只蓋著簡單帆布或連帆布都沒有，近日南部的大雨讓災區雪上加霜。她也強調，一定要有基層聲音，讓鄉鎮首長聲音進來，這事情不用曠日廢時，他們已經有想法，既然設了前進指揮所，把他們邀來，死角就可被補足，兩事情可以同時並進，重點是各部會人員要到場，很快可以收集到意見，不宜再拖。

民進黨團幹事長吳思瑤表明民進黨立場，重建災區、擴大照顧災民不分顏色，這段時間以來中央政府協助、前進災區，確實看到災民受苦、災區亟待重建。災害發生的第一時間，民進黨立委就前往災區。行政院長卓榮泰也已經宣布，行政院早已投入特別條例研議。她認為要收集意見又要條例完整，可能時間要8月中。

行政院副秘書長李國興回應，行政院會在8月中儘快提出特別條例。針對委員提出的災民措施項目會一起研議，可以處理的會放在條例裡面，「但很多東西現在已經在做了」。

傅崐萁說，鄉親水深火熱，如果行政院盡速送來，立委會把基層聲音表達出來，盡快通過條例，比起莫拉克風災，這次期程延後太多，時間不能再延宕，希望執政黨共同支持。建請行政院下周提到立法院，立法院下周也會開公聽會，聽聽各界聲音，7月6日就發生的風災至今沒有看到相關的條例可以提進來，希望大家一起參考國外救災經驗，盡快審理條例，朝野同心不分政黨盡速完成，與其差那三五天，建議行政院趕快送進來。

吳思瑤原主張8月中再送入特別條例，她表示，不要把第一線救災的人說成都沒在做事情，她今天聯絡綠委蔡易餘、郭國文等，都還在前線，行政院第一時間就提出丹娜絲颱風救濟方案，不要把行政團隊說成沒有在進行，今應就程序論程序。她認為今日協商不能決定時間，對於時間的期待可以提出，相信行政部門會做出最好決定。

民眾黨團幹事長張啓楷質疑執政黨拖延，總統昨天才下令要成立前進指揮所，政府嚴重對不起災民。他要求兩周把房子修好，一周清掉垃圾。他質疑，有沒有拖延，有沒有掩蓋，全民都看得清楚，「你們的心都在大罷免」，早點回應災民，今天就不用拖這麼晚。

吳思瑤不滿張啓楷說法，她回擊，民進黨的委員都還在現場，噴口水很容易，「我們捲起袖子來做事，郭國文、林俊憲都在災區，你在哪裡？」國民黨團首席副書記長羅智強也表示抗議，說今天在這裡協商也很重要。

傅崐萁最後整理出朝野共識，表示建請行政院參酌各黨團代表的意見，於下周提出丹娜絲颱風災後重建特別條例，送立法院審議。他也敬告行政院，多拖一天，災民的心就在淌血，各政黨都有誠意協助災民、協助行政院，即便有無法廣納各界意見，立法院會做亡羊補牢工作，讓條例更加完整。