卓揆：設立「災後復原前進指揮所」 協調各部會投入

行政院長卓榮泰31日在行政院會聽取「0728豪雨、丹娜絲颱風災害應變作為及雲嘉南災後復原前進指揮所工作辦理情形」報告後表示，丹娜絲颱風對雲嘉南地區造成嚴重災損，近日又因西南氣流帶來豪雨，導致災區面臨更嚴峻挑戰。考量災情複合性及特殊性，因此設立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，由行政院政委陳金德擔任指揮官，立即成立6大工作分組，協調各部會投入，加速災後復原，請各部會務必全力配合。

卓榮泰強調，執行災後復原重建，首重資源及時投入，除第一時間公布的「丹娜絲颱風救助方案」外，行政院亦核定「家園復原慰助金」協助民宅修繕、「上工津貼補助金」加速施工人力投入，並提供「店家及攤商慰助金」擴大協助受影響的店家與攤販。對於豪雨導致淹水的地區，則比照113年凱米颱風時所提供的「淹水救助金」，協助災區家園復原重建。

卓榮泰指出，這段時間，行政院也同步研議立法上的必要。經盤點此次風災受損房屋已達3萬餘戶，有必要透過特別條例給予更長期、更穩定的支持。因此，近期行政院將提出「丹娜絲颱風災後復原特別條例」，送交立法院審議，為災後復原各項措施提供更強大後盾，加強及加速重建工作執行。

卓榮泰指出，因應氣候變遷帶來極端降雨，治水防洪工程有必要長期持續投入、提高防災韌性。本計畫由中央各部會統籌合作、整體規劃，採用精準、智慧的系統性治水方法，協助地方政府改善縣市管河川及排水系統的整體改善。

卓榮泰強調，他於近期屢次勘災，對於災民所遭遇的財產損失和生活不便都感同身受，政府治水防洪工程應加速推進，請經濟部儘速修正計畫、報院核定，2026年預算的編列不變，後續要加速執行，執行期程由六年改為四年，必須在2029年完成，總經費維持為1,000億元。卓也請地方政府共同合作，全力達成「最小淹水面積、最快退水時間、最高安全標準」的新治水目標。