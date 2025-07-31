加速重建 卓揆：近期將提丹娜絲颱風災後復原特別條例

丹娜絲颱風重創雲嘉南，災後重建還沒完成，近日又來豪大雨，立法院今天朝野協商達共識，要求行政院提出重建條例。行政院長卓榮泰於31日院會中回應，鑑於風災受損房屋已達3萬餘戶，有必要透過特別條例給予更長期穩定的支持，近期將提出「丹娜絲颱風災後復原特別條例」。

針對災後復原特別條例經費規模，行政院發言人李慧芝指出，目前尚在研議中；至於提出時間，參與朝野協商的行政院副秘書長李國興稱，會在8月中儘快提出特別條例。

行政院發言人李慧芝轉述指出，卓榮泰表示，丹娜絲颱風對雲嘉南地區造成嚴重災損，近日又因西南氣流帶來豪雨，災區面臨更嚴峻的挑戰。考量災情的複合性且特殊，因此設立「雲嘉南災後復原前進指揮所」，由陳金德政委擔任指揮官，立即成立6大工作分組，協調各部會投入，加速災區復原，請各部會務必要全力配合。

卓榮泰提到，執行災後復原重建，首重資源及時投入，除了第一時間所公布的「丹娜絲颱風救助方案」之外，行政院也核定了包含「家園復原慰助金」協助民宅修繕、「上工津貼補助金」加速施工人力投入，並提供「店家及攤商慰助金」擴大協助受影響的店家與攤販。對於豪雨導致淹水的災區，也比照2024年凱米颱風提供「淹水救助金」，協助災區家園復原重建。

卓榮泰說，這段期間，行政院同步研議立法上的必要。經過盤點，風災受損房屋已達3萬餘戶，有必要透過特別條例給予更長期、更穩定的支持。因此行政院近期將提出「丹娜絲颱風災後復原特別條例」，送交立法院審議，讓災後復原的各項措施有更大的後盾，加強、加速重建工作執行。