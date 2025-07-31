民團提廢止憲法法庭人數限制公投 目標2027公投

人民作主志工團提公投，訴求廢止立法院三讀通過的憲法法庭法官人數限制。人民作主志工團今赴中選會領取電子連署系統認證碼，並將展開電子連署，依規定6個月內連署人數應達29萬2228人以上。領銜人趙偉程則說，力拚在1、2個月內達成目標。

立法院會去年12月20日三讀修正通過憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

趙偉程提出的公投主文為「您是否同意：立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即『前項（按指：憲法法庭判決時）參與評議之大法官人數不得低於10人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人』之規定，應予廢止？」

趙偉程今表示，此次公投主要針對立法院去年12月20號通過的憲法訴訟法第30條第2項的規定，相關修法讓憲法法庭陷入癱瘓狀態，因此透過公投案盼廢止不合理的法律。雖然法定連署期限是6個月內，但力拚1、2個月內達成目標，希望透過連署數字，讓現任大法官看到憲法法庭備受關注的狀況。