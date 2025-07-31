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內閣將改組？卓揆：朝野溝通與人事須更明確回應民意

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

726大罷免結果出爐引發外界大量檢討執政團隊，外界關注內閣是否有望在近期進行改組，對此，行政院長卓榮泰31日於行政院會上表示，頭票結果，看到國人期待的是要維持現有政治機制與生態，未來必須要針對國家財政結構各項施政優先的順序，朝野溝通的方式以及人事上必須要做出更多明顯、具體、有效回應民意的調整，並提出未來執政團隊的三項重點工作。

卓榮泰指出，上周六在中華民國憲法體制底下，完成了一項重大民主工程，看到很多公民團體展現他們對國家時事的關心，以及期待改變現狀的決心與力量。這是一場前所未有，非常成功的公民運動。

卓榮泰說，「然而，投票結果，看到國人期待的是要維持現有政治機制與生態。」這也對政府的若干政策有不同立場的思考，也展現另一種人民的力量。這兩股力量在之前或許有摩擦、有對立意見，但經過這場民主工程的投票後，迅速回復到社會的和諧，展現台灣是一個高度成熟的民主社會。

卓榮泰強調，對政府來說，未來必須要針對國家財政結構各項施政優先的順序，朝野溝通的方式以及人事上必須要做出更多明顯、具體、有效回應民意的調整，行政團隊目前最重要的工作有三，第一，中南部大雨之後災區的家園回復工程；第二，對每關稅談判正進行到關鍵時刻；第三，對未來政治議題、朝野互動方式，要有效取得高度共識。

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