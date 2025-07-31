卓揆拍板普發現金不覆議 將提釋憲並修法因應關稅新情勢

立法院日前通過包含普發現金1萬元的特別條例，引發爭議。行政院31日宣布，雖不提起覆議，但將依憲政程序聲請釋憲，並將研擬特別條例修正案，因應對美關稅談判後產業影響與經濟變動。

行政院發言人李慧芝會後轉述，行政院長卓榮泰於今早院會中拍板決定不提覆議，並強調此案涉及重大憲政秩序問題，立法院通過涉及重大財政支出的法律案，應依法徵詢行政部門意見並檢具財源，行政院認為該條例在程序上有違憲與違法疑慮。

卓榮泰表示，未來行政、立法兩院應就權力分立與預算責任建立清晰的憲政機制，行政院將在適當時機聲請釋憲，以杜絕憲政爭議延續。

此外，考量近期對美關稅談判已進入關鍵時刻，卓榮泰指出，相較於4月擬定條例時，現今國際經貿情勢與產業衝擊程度已有顯著差異。待談判定案後，行政院將依據實際情勢，重新檢視對產業與勞工的支持架構，研擬提出特別條例修正案。

卓榮泰強調，行政團隊接下來三項重要工作，包括：中南部豪雨後災區重建、持續推進對美關稅談判、以及重建朝野溝通機制與政治信任。他呼籲立法機關就產業支持與財政政策建立合憲、合法的合作模式，共同回應社會期待與產業需求。

李慧芝進一步說明，現行條例中普發現金的內容仍有違憲爭議，須交由憲法法庭審議。至於修法方向，將視對美談判結果與國內經貿評估進行通盤調整，確保產業支持精準有效。