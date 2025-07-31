快訊

iPhone 17四款「最清楚實機配色」全爆光！背蓋材質有質感、它新色超大膽

普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

聽新聞
0:00 / 0:00

內閣改組聲浪高 卓榮泰：人事要做具體調整回應民意

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供
行政院長卓榮泰。圖／行政院提供

首波罷免結束後，要求行政院內閣改組聲浪不斷，行政院長卓榮泰於31日院會中向部會首長指示重點工作時提到，政府未來須針對國家財政結構、各項施政優先順序、朝野溝通的方式，以及「人事上必須要做更多明顯具體且有效回應民意的調整」，外界解讀為閣員可能會有所調整。

他也提示，部會首長目前有三項重點工作，包括災後復原、對美關稅談判、朝野互動有效取得高度共識。

行政院發言人李慧芝轉述指出，卓榮泰表示，上個禮拜六，在中華民國憲法體制底下，完成了一項重大的民主工程。很多公民團體展現對國家時事的關心，以及期待改變現狀的決心和力量，這是一場前所未有、非常成功的公民運動。

卓榮泰指出，然而，投票的結果，能看出國人期待的是要維持現有政治機制跟生態，同時也對政府的若干政策有不同立場的思考，這也展現另外一種人民的力量。這兩股力量在之前或許有摩擦，或許有對立的意見，但經過這項民主工程的投票之後，迅速回復到社會的和諧，展現台灣是一個高度成熟的民主社會。

卓榮泰續指，對政府來說，未來必須要針對國家財政結構、各項施政優先順序、朝野溝通的方式，以及人事上必須要做更多明顯、具體、有效回應民意的調整。

他說，行政團隊目前最重要的工作有三：第一，中南部大雨之後，災區的家園回復工程；第二，對美關稅談判正進行到關鍵的時刻；第三，對未來政治議題，朝野的互動方式，要有效取得高度共識。

編輯推薦

卓榮泰 行政院

延伸閱讀

普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

卓榮泰：風災受損房屋逾3萬戶 將提特別條例加速重建

卓揆稱發萬元要舉債 陳智菡：賣擱騙 今年度歲計賸餘必高於2400億

批郭智輝勘災旁觀被經部嗆是「看圖說故事」 趙少康：比蕭萬長差遠了

相關新聞

懸缺一年 政院新提4名NCC委員名單、蔣榮先任主委

國家通訊委員會NCC主委已懸缺一年，行政院7月31日公布提名國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選，分別是蔣榮先、程明修、...

暴雨重創半台灣 救災老兵宋楚瑜給賴政府2個特別建議

連日豪大雨中南部苦不堪言，親民黨主席宋楚瑜以「救災老兵」身分向賴清德政府提出2個特別建議。

普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

立法院日前三讀通過特別條例，新增普發現金1萬元。行政院長卓榮泰今天拍板不覆議，他並指出，明天總統依法會公布生效，但行政院...

誣告二審改判6月 高虹安「將上訴」：求司法還公道

新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案今二審從一審原判10月改判6月徒刑。對此高虹安也回應，她無法認同判決結...

關稅若未談到15%都是利空 內閣改組謝金河點名沈榮津接閣揆

首波罷免結束後，要求行政院內閣改組聲浪不斷，行政院長卓榮泰在行政院會中提到，人事上必須要做更多明顯具體且有效回應民意的調...

擘劃3項新治水目標 千億系統性治水計畫卓揆拍板4年內完成

南部豪雨成災，治水制策急需補強，經濟部規劃6年1000億元的跨部會「因應氣候變遷縣市管河川及排水整體改善計畫」，行政院長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。