內閣改組聲浪高 卓榮泰：人事要做具體調整回應民意

首波罷免結束後，要求行政院內閣改組聲浪不斷，行政院長卓榮泰於31日院會中向部會首長指示重點工作時提到，政府未來須針對國家財政結構、各項施政優先順序、朝野溝通的方式，以及「人事上必須要做更多明顯具體且有效回應民意的調整」，外界解讀為閣員可能會有所調整。

他也提示，部會首長目前有三項重點工作，包括災後復原、對美關稅談判、朝野互動有效取得高度共識。

行政院發言人李慧芝轉述指出，卓榮泰表示，上個禮拜六，在中華民國憲法體制底下，完成了一項重大的民主工程。很多公民團體展現對國家時事的關心，以及期待改變現狀的決心和力量，這是一場前所未有、非常成功的公民運動。

卓榮泰指出，然而，投票的結果，能看出國人期待的是要維持現有政治機制跟生態，同時也對政府的若干政策有不同立場的思考，這也展現另外一種人民的力量。這兩股力量在之前或許有摩擦，或許有對立的意見，但經過這項民主工程的投票之後，迅速回復到社會的和諧，展現台灣是一個高度成熟的民主社會。

卓榮泰續指，對政府來說，未來必須要針對國家財政結構、各項施政優先順序、朝野溝通的方式，以及人事上必須要做更多明顯、具體、有效回應民意的調整。

他說，行政團隊目前最重要的工作有三：第一，中南部大雨之後，災區的家園回復工程；第二，對美關稅談判正進行到關鍵的時刻；第三，對未來政治議題，朝野的互動方式，要有效取得高度共識。