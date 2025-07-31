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朝野共識 建請行政院下週提出風災後重建特別條例

中央社／ 台北31日電

颱風丹娜絲重創南台灣，立法院朝野黨團今天達成共識，建請行政院於下週提出丹娜絲颱風災後重建特別條例送請立法院審議。會議主席、國民黨團總召傅崐萁表示，要苦民所苦，不能再延宕，希望執政黨共同支持。

颱風丹娜絲重創南台灣，立法院會29日將國民黨立法院黨團所提，「要求行政院應盡速提出丹娜絲颱風災後重建特別條例」的提案逕付二讀，並交由國民黨團邀集朝野黨團協商。國民黨團今天邀集朝野協商，並由國民黨團總召傅崐萁擔任會議主席。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤在會中指出，行政院長卓榮泰已在行政院會宣布，會盡快提出特別條例，交由立法院審議。她期待行政院能在8月中提出版本，相信行政院也能提出來，立法院就可以快速來處理。

吳思瑤表示，民進黨團支持儘速處理重建特別條例，但是提出的時間不是黨團能夠決定的。行政院8月中提出版本，是因為要更周延收攏大家的意見。對於何時要行政院提出版本，大家可以拋出各自的期待，由行政院做出最好的決定。

傅崐萁指出，行政院延宕一天把版本送進立法院，立法院審議期程就會晚一天。如果行政院能儘速送出版本，相信在審議時，全體立委會反應基層聲音，盡快通過條例，因為比起莫拉克風災重建條例，現在的期程延後太多了。

傅崐萁表示，要苦民所苦，這個時間不能再延宕，每延宕一天，災民的心就在淌血，也希望執政黨能夠共同支持，建請行政院能夠在下週將版本提進立法院，立法院下週也會召開公聽會，並在審查時納入各方的意見。

民眾黨立法院黨團副總召張啓楷則表示，民眾黨團正在草擬特別條例草案，針對房屋毀損、垃圾清運等補助，都要在特別條例中明訂清楚。

與會的行政院副秘書長李國興表示，關於吳思瑤期待行政院在8月中提出特別條例，會在期限內努力完成，有關立委提及的災民救助措施與項目，都會帶回去研議。

雖然張啓楷、吳思瑤一度因為行政院提出特別條例的時程爆發口角衝突，最終朝野達成共識，建請行政院於下週提出丹娜絲颱風災後重建特別條例送請立法院審議。

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影／批風災無作為 傅崐萁請政院速提「災後重建條例」

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