普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

立法院日前三讀通過特別條例，新增普發現金1萬元。行政院長卓榮泰今天拍板不覆議，他並指出，明天總統依法會公布生效，但行政院堅持認為仍有憲法及法律瑕疵，未來將適時提出釋憲；同時將因應關稅談判結果，針對原先的特別條例內容提出修正草案。

行政院發言人李慧芝轉述指出，行政院長卓榮泰說明，政院先前提出的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，已經過立法院三讀通過，明天總統依法會公布生效，但立法院所通過的特別條例，行政院堅持認為，他有憲法上的瑕疵，有法律上的瑕疵。

卓榮泰指出，也就是說，當立法院無論在預算案，或是法律案，要大幅增加政府歲出的時候，必須要徵詢行政院的意見，同時要找出財源。這是在過去一年當中經常被疏忽的，所以未來有必要思考依照憲法體制，尋求憲政機制，適當的時間要提出釋憲，以期杜絕在行政立法上繼續對於權力分立的憲政秩序紛爭。

卓榮泰表示，目前對等關稅對美談判正處於關鍵的階段，不過可以預期談判結果確立之後，所產生對我國國內各項產業，無論是出口，無論是進口，產業的影響勢必與我們在4月份提出特別條例當時，所推估的各項衝擊會有所不同，所以必須全面性調整特別條例的內容和範圍，重要的是對產業的支持。

因此，卓榮泰表示，行政院會在台美之間最終談判結果確定之後，依據國內外經貿情勢，以及產業支持的需求，我們會再提出特別條例的修正案，送請立法院審議。這是因應國內外情勢必要的修正，期待行政、立法兩院，能夠就關稅確定之後的國際情勢，跟國內產業的需求，雙方繼續努力，尋求合憲、合法的程序，來完成立法和預算的過程，做出更多努力跟貢獻。

他說，行政院談判團隊還在美國，我方仍然堅持維護國家利益、產業利益，也維護國人健康與國家糧食安全的原則底下，尋求未來台美之間更進一步緊密的夥伴關係，希望未來大家共同努力，因應情勢做必要的調整，也共同尋求跟立法院之間合憲合法的過程，讓國家的憲政秩序勿因此而混亂，也杜絕未來憲政秩序的紛爭。