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國民黨前主委葉慶元稱綠法官影響判決 法官協會：拿出證據否則道歉！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
國民黨考紀會前主委葉慶元（右）上網路直播節目指「綠法官」要影響判決，法官協會發聲明要求拿出證據，否則請道歉。圖／翻攝自「志聖鮮思」節目
國民黨考紀會前主委葉慶元（右）上網路直播節目指「綠法官」要影響判決，法官協會發聲明要求拿出證據，否則請道歉。圖／翻攝自「志聖鮮思」節目

國民黨考紀會前主委、律師葉慶元29日上網路直播節目，聲稱有很多同學在台灣高等法院、最高法院、地方法院，「這些人講說民進黨現在很明確地把一些黨性堅強、政黨色彩鮮明的法官調到二審去，甚至在二審的法官調升為審判長」，希望影響所有案件判決。對於不實言論，中華民國法官協會要求葉慶元拿出證據，否則請道歉。

法官協會指出，葉慶元指稱民進黨為圖影響個案判決，把一些黨性堅強、政黨色彩鮮明的法官調到二審或將已經在二審的法官派任審判長，並稱不必期待司法獨立。

協會表示，「說得這麼斬釘截鐵，就請葉律師直接拿出證據」，所謂在地院、高院、最高的「很多同學」是誰？哪些法官遷調是因為政治考量？還是根本就是「你本人」的胡亂臆測？拿不出證據，就請拿出你身為「在野法曹」的道德勇氣，向法官們道歉、向廣大民眾澄清，為自己傷害司法獨立的偏頗言論負責。

法官協會指出，法官的審級遷調或職務異動，幾乎可以說是「過五關斬六將」，要符合自律規定、不能有過多積案舊案、要接受首長考評、要跟同樣想遷調或異動的法官比辦案資績等等，這些都是法官們平日一點一滴累積出來的工作成果、都有相對客觀的依據或數字為憑，根本不可能去比什麼黨性強弱或政黨色彩高低。

協會表示，依法官法，法官於任職期間不得參加政黨、政治團體及其活動，何來黨性堅強、政黨色彩鮮明？葉律師這樣堪稱不附理由的無差別攻擊，直接影射近年調動至二審的法官或派任二審審判長的法官是因政治立場受青睞，根據到底是什麼？還是葉律師只是想拐個彎說「法院是○○黨開的」？這算不算惡意詆譭司法人員？是不是公開貶損遷調法官的品格，指控法官會以政治因素決定個案結果？

法官協會嚴正抗議侵害司法尊嚴、可能違反律師倫理規範的輕率言論，並再次重申，法官審案向來只講證據，依法獨立審判，請大家共同維護法官不受政治干擾的純淨審判空間，司法才能更好，這才是全民之福。

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