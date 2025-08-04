823公投懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂

屏東核三廠。聯合報系資料照／記者劉學聖攝影

當前全球面臨氣候變遷與能源轉型雙重壓力，台灣也正處在電力穩定與能源結構調整的關鍵時刻。114年8月23日即將舉行的全國性公民投票「重啟核三公投」，不僅涉及能源政策的方向選擇，更關係到國家供電安全、地區發展、核能安全與地方民眾的生活福祉，成為社會高度關注的焦點議題。

「聯合新聞網」整理公投內容、投票規則、正反雙方論述、通過門檻及核三廠現況進行，協助讀者在投票前了解議題內涵，做出理性判斷。

▪8月23日公投投什麼？

▪「重啟核三公投」電視辯論時程

▪支持核能正方理由

▪不支持核能反方理由

▪核三廠現況

▪公投案通過條件門檻

▪公投投票日有放假嗎？薪資怎麼算？

▪投票時間、地點、資格、要帶什麼？





本次全國性公民投票案第21案，主文為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」

此案由民眾黨於4月18日提出，最初主文為「您是否同意第三核能發電廠經通過整體安全評估後，恢復繼續運轉？」提案說明，有鑑於台電核三廠二號機除役後，我國將完全停止核電機組運轉及發電；為維繫產業供電、民生用電平穩，基於地理環境及國際政治情勢的風險評估，應保留一定程度可運轉之核能發電設施，以強化台灣能源供應韌性。

5月20日立法院進行三讀通過，並將原提案主文改為「您是否同意第三核能發電廠經主管機關同意確認無安全疑慮後，繼續運轉？」定案，於8月23日進行公投投票。

公投票樣式。圖／擷自選舉公報





為使正反方能充分表達意見，中央選舉委員會安排5場電視辯論會，正方代表為立法院、反方代表為行政院，場次日期時間如下：

．8月7日（週四 下午3點）

．8月9日（週六 晚上7點）

．8月11日（週一 下午3點）

．8 月13日（週三 上午10點）

．8 月15日（週五 晚上7點）

正方代表人：

民眾黨立委黃國昌、和碩董事長童子賢、清大教授葉宗洸、國民黨立委翁曉玲、核能流言終結者創辦人黃士修。

反方代表人：

行政院能源減碳辦公室副執行長林子倫、台灣電力公司董事長曾文生。

和碩董事長童子賢將在8月15日出任核三重啟公投的正方辯論代表，他強調，自己是一直公開支持核二、核三延役的。聯合報系資料照／記者林澔一攝影





民眾黨：

．台電核三廠核二機除役後，火力發電已成為台灣的主要電力來源，但電費越來越高、空氣越來越糟的代價，卻是全台灣人民承受。

．政府設定之2025年溫室氣體排放減量目標已難以達標，開發新能源成效不彰。

．光電弊案層出不窮，台電購電成本高買低賣致連年虧損。

．保留一定程度可運轉之核能發電設施，強化台灣能源供應韌性。

和碩董事長童子賢：

．核能供電穩定，對工業生產很重要。

．占用土地非常小。

．不排碳。期盼核綠共存、不偏廢。

．經濟實惠，價格比天然氣、某些綠能便宜。

．能源韌性、持續性、永續性相當好。

清大教授葉宗洸：

．核能可作為基載電力，有效解決台灣電力供應不足的問題，並有助於達成國際減碳目標。

．核二、核三廠機組延役，可快速恢復供電，並為台電帶來可觀的盈利。





屏東縣長周春米：

沒有人想要核廢料放在自己的家園，身為屏東縣長，堅決反對核三重啟公投案！反對核三延役公投，拒絕霸凌屏東！

台灣綠黨：

無權把無法處理的核廢料留給下一代。

全國廢核行動平台：

．曠日費時、徒勞無功。核電延役需多年審查，程序繁複、風險難測，是一場曠日廢時的工程與審查馬拉松。

．成本超高、核廢無解：老舊核電重啟成本高。美國的加州魔鬼谷核電廠，延役後的運轉成本，每度電高達新台幣 3.3-4.3 元，根本不是什麼「便宜核電」，且重啟更會產生更多目前無處可去的核廢料。

．核三重啟風險巨大：核三所在位置地質條件差，加上設備老化問題，就算重新評估，重啟成需最少也需3-5年或更久，甚至難以確保能夠重啟，宛如盲盒開箱。

．無助能源韌性：核電在軍事衝突中極其脆弱，不但缺乏防護，更可能成為攻擊目標，一旦遭攻擊或電力中斷，後果不堪設想。

台灣在5月17日正式走入非核家園。圖／聯合報系資料照





第三核能發電廠位於屏東恆春鎮，第一機組於1984年啟用，第二機組於2025年5月17日依法屆期除役，自此台灣無任何在役核電機組，標誌「非核家園」政策落實。

目前廠區進入除役作業階段，未來預計以25年時間完成乾式貯存設施建設、除汙、監測及拆廠等程序，並計畫轉型為光電電站。

另外，核一廠一號機和二號機已分別於2018年12月和2019年7月達到運轉年限，並已進入除役階段；核二廠一號機和二號機則分別於2021年12月和2023年3月達到運轉年限，也已進入除役階段。

核三廠二號機在5月17日停機，給束長達40年的運轉。圖／聯合報系資料照





全國性公民投票的投票權人數，是根據《公民投票法》的規定，以最近一次總統、副總統選舉的選舉人總數為基礎來計算。依《公民投票法》第29條規定，公民投票案投票結果，有效同意票數多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額25%以上，符合兩條件才算通過。

依中選會公告第16任總統、副總統選舉人人數為1954萬8531人，「重啟核三公投」同意票至少需要達488萬7133票，且有效同意票要多於不同意票，才算過關。另依《公民投票法》第32條規定，若公投未通過， 2年內不得就同一事項重行提出公投。





依《勞動基準法》第37條規定，內政部所定之放假日及其他中央機關指定應放假日，均應休假。故中選會已公布114年8月23日為「公民投票日」，均為《勞動基準法》第37條所定應放假日，雇主應依法給假並給薪。

•具投票權且該日原屬工作日之勞工，應給予放假1日。

•雇主徵得勞工同意於該工作日出勤者，應加給該工作時間之工資。

•具投票權且該日原屬休息日或例假之勞工，本得行使投票權，不另給假。

•雇主徵得勞工同意於「休息日」出勤者，應依勞動基準法第24條第2項規定計給休息日出勤工資。

•由於投票權僅得於投票當日行使，其性質與一般休假日（國定假日）有別，該放假日不得與其他工作日對調實施。

※ 雇主如違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。





．時間：114年8月23日（星期六），上午8時至下午4時。

．地點：依戶籍所在地，到指定投開票所投票。詳細地點可至投開票所地點查詢。

．資格：年滿18歲（民國96年8月23日以前出生，包括當日）、未受監護宣告之中華民國公民皆可投票。

．攜帶物品：「投票三寶」身分證、印章、投票通知單。