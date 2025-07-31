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卓榮泰：風災受損房屋逾3萬戶 將提特別條例加速重建

中央社／ 台北31日電

行政院卓榮泰今天表示，因颱風丹娜絲及後續豪雨造成受損的房屋已逾3萬戶，因此政院近期將提出丹娜絲颱風災後復原特別條例，加強、加速重建工作的執行。

颱風丹娜絲6日重創台灣西南部，行政院日前陸續拍板受災戶租金補貼加碼、修繕貸款利息補貼、重建獎勵、租稅減免，以及協助地方政府成立危老重建輔導團等，另也公布風災家園復原慰助金方案，同時推出最高新台幣3萬元的「上工津貼補助金」，還有店家、攤商慰助金。

行政院發言人李慧芝今天在行政院會後記者會指出，卓榮泰在院會表示，颱風與西南氣流重創西南部，考量災情複合性及特殊，行政院已經設置前進指揮所，由行政院政務委員兼工程會主委陳金德擔任指揮官，執行災後復原重建。

卓榮泰說，除了各項補貼之外，近日也研議立法的必要，而經統計，風災受損房屋已逾3萬戶，有必要透過特別條例給予長期穩定的支持，因此政院近期將提出丹娜斯颱風災後復原特別條例，讓災後復原措施有更大的後盾，加強、加速重建工作執行。

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