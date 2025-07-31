韓國瑜：政壇激烈變化不亞於颱風地震 不忘選民託付

立法院長韓國瑜今天接見日本國民民主黨青年局長淺野哲眾議員一行時表示，日本參議院剛改選、台灣上週大罷免結束，政壇上激烈的變化，完全不亞於地震和颱風，相信雙方身為國會議員，都不敢忘記選民的託付。

韓國瑜上午在立法院副院長江啟臣、民進黨立委陳冠廷、國民黨立委翁曉玲等人陪同下，接見日本國民民主黨青年局局長淺野哲眾議員一行。

韓國瑜致詞時表示，日本參議院這個月才改選完畢、台灣上週才大罷免結束，政壇上激烈的變化，完全不亞於地震和颱風，看到日本國會議員心中特別激動，因為大家都經歷一場政治上比較大的變化。

韓國瑜說，相信雙方都一樣，身為國會議員，不敢忘記選民的託付，人生有機會能在國會為國家、人民服務，是莫大的榮幸與責任，相信日本國會議員與台灣的立法委員都秉持同樣信念，期待未來各位在政壇有更加表現。

韓國瑜指出，立法院目前有113位立委，其中女性48位，占比是全亞洲最高；而參加日本台灣國會聯誼會的就有85位，這數字非常驚人。未來希望立法院跟日本國會間能有更密切往來，9月盼立法院能組團去大阪參觀萬國博覽會，屆時能有機會再見面。

淺野哲表示，國民民主黨在去年眾議院改選以及參議院選舉中，國會席次大幅增加，這次是國民民主黨青年局成軍後，首次到海外訪問，選擇的地點就是台灣。

淺野哲說，去年能登地區發生地震時，台灣對災區伸出援手，提供許多援助，對災區是莫大鼓舞，他要再次向台灣各界表示感謝。這個月台灣遭逢颱風侵襲，傳出許多災情，除要表達慰問之意，期盼各地災情能早日恢復重建。

淺野哲表示，這次來訪主要目的是要學習台灣數位科技的相關作法，並到科學園區、事實查核中心參訪及交流，學習到許多寶貴經驗：這次來訪的經驗他會帶回日本作為參考，期盼在有限時間能交換意見。