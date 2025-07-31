北市副議長葉林傳辦公室遭搜索 檢調帶回相關資料
台北市副議長葉林傳今疑遭約談，檢調人員上午赴北市議會葉林傳辦公室搜索，將資料帶回。葉林傳目前因父喪治喪中，人並未在議會辦公室內。
北檢今年5月追查北市中山警分局劉姓員警疑收賄賂及包庇賭博、色情場所，曾約談葉林傳服務處張姓、林姓等前後任主任，兩人訊後請回，如今葉林傳辦公室也遭搜索，議會內議論紛紛，不知是否為舊案延伸，或檢方另起新案，因檢調由主任檢察官大動作帶隊，行動也都刻意避開警方，警方也不解。
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