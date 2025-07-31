NCC 委員提名遭立法院拒絕撤回 行政院再提新人選

行政院31日提出新一輪NCC委員提名名單，包括成大資訊所特聘教授蔣榮先、東吳法律系教授程明修、政大廣電教授黃葳威以及世新傳播管理助理教授羅慧雯。

原NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗、委員王維菁和林麗雲4人任期至去年7月31日止，行政院去年4月底提名翁柏宗為委員兼主委、陳炳宏為委員兼副主委，以及新任委員羅慧雯及詹懿廉共4人名單函送立法院審查，但尚未獲通過。

行政院原請翁柏宗自去年8月1日起延任，並代理主委職務，但為因應國家通訊傳播委員會組織法修法刪除延任條款、翁柏宗卸任，行政院改指定通傳會現任委員陳崇樹從去年12月起先行代理主任委員職務。

行政院表示，配合通傳會4位委員（含主任委員及副主任委員）任期於113年7月31日屆滿，行政院前於113年4月30日依該會組織法第4條規定，函送立法院審查之委員提名名單業經立法院於114年6月24日同意撤回。

為利通傳會業務運作，行政院已將新提名人選蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯等4人名單函送立法院審查，任期均至2028年7月 31日止，上開被提名人專長含括資訊、法律及傳播相關領域，學養俱優，符合該會組織法規定。

另外，行政院在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合通傳會組織法及相關規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。