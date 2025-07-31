懸缺一年 政院新提4名NCC委員名單、蔣榮先任主委

國家通訊委員會NCC主委已懸缺一年，行政院7月31日公布提名國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選，分別是蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯等四人，其中新主委由蔣榮先出線，副主委則是程明修。

蔣榮先是美國密蘇里大學電機暨電腦工程所碩士、博士，專長為資訊，現職是國立成功大學資訊工程學系暨研究所教授；程明修是德國敏斯特（Mü nster ) 大學法 學院法學碩士、博士，專長為法律，現職為東吳大學法學院特聘教授。

黃葳威是美國德州大學廣播電視電影所博士，專長為傳播，現職為政治大學廣播電視學系暨研究所教授；及羅慧雯為日本京都大學經濟學博士，現職為世新大學傳播管理學系助理教授，專長為傳播。