快訊

獨／全聯全體通路公告 8月1日起其他電支全面下架僅開放全支付

胡亦嘉急欲擺脫與泰山紛爭 為何拚街口上市勢在必行？

誣告罪二審改判6月 高虹安「將上訴」：求司法還公道

聽新聞
0:00 / 0:00

懸缺一年 政院新提4名NCC委員名單、蔣榮先任主委

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
政院新提4名NCC委員名單曝光。記者黃婉婷／攝影
政院新提4名NCC委員名單曝光。記者黃婉婷／攝影

國家通訊委員會NCC主委已懸缺一年，行政院7月31日公布提名國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選，分別是蔣榮先、程明修、黃葳威及羅慧雯等四人，其中新主委由蔣榮先出線，副主委則是程明修。

蔣榮先是美國密蘇里大學電機暨電腦工程所碩士、博士，專長為資訊，現職是國立成功大學資訊工程學系暨研究所教授；程明修是德國敏斯特（Mü nster ) 大學法 學院法學碩士、博士，專長為法律，現職為東吳大學法學院特聘教授。

黃葳威是美國德州大學廣播電視電影所博士，專長為傳播，現職為政治大學廣播電視學系暨研究所教授；及羅慧雯為日本京都大學經濟學博士，現職為世新大學傳播管理學系助理教授，專長為傳播。

編輯推薦

NCC 行政院

延伸閱讀

中南部暴雨淹水致災 經長郭智輝：政院擬編列千億元治水預算

中華電信大當機 洪孟楷轟卓榮泰：委員懸缺不理任NCC停擺

覆議普發現金1萬最後期限將至 柯志恩：政院推拖乾脆換黨執政

豪雨淹水逾50公分住屋 政院救助金加碼2萬元

相關新聞

懸缺一年 政院新提4名NCC委員名單、蔣榮先任主委

國家通訊委員會NCC主委已懸缺一年，行政院7月31日公布提名國家通訊傳播委員會（NCC）委員人選，分別是蔣榮先、程明修、...

誣告二審改判6月 高虹安「將上訴」：求司法還公道

新竹市長高虹安挺過大罷免壓力測試，聲勢大漲，誣告案今二審從一審原判10月改判6月徒刑。對此高虹安也回應，她無法認同判決結...

暴雨重創半台灣 救災老兵宋楚瑜給賴政府2個特別建議

連日豪大雨中南部苦不堪言，親民黨主席宋楚瑜以「救災老兵」身分向賴清德政府提出2個特別建議。

台北市副議長葉林傳父喪中...今天上午辦公室遭檢調搜索

台北市副議長葉林傳今疑遭約談，檢調人員上午赴北市議會，進入葉林傳辦公室搜索。葉林傳目前因父喪治喪中，人並未被檢調帶至議會...

竟上班時間發臉書聲援大罷免 黃國昌痛批勞動部長洪申翰

民眾黨主席，立委黃國昌今日在財委會上痛批，勞動部長洪申翰先前在上班時間發臉書對國會指手畫腳來聲援大罷免，並強調政務官在上...

普發萬元現金不覆議 政院 : 適時提釋憲及特別條例修正草案

立法院日前三讀通過特別條例，新增普發現金1萬元。行政院長卓榮泰今天拍板不覆議，他並指出，明天總統依法會公布生效，但行政院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。