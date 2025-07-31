林佳龍接見NED執行長威爾遜 推INGO合作拓展外交空間

外交部長林佳龍29日陪同總統賴清德接見美國「國家民主基金會」（National Endowment for Democracy, NED）會長兼執行長威爾遜（Damon Wilson），並於同日上午與威爾遜會晤，雙方就強化台美智庫與INGO（國際非政府組織）交流、外交部規劃設立INGO中心與台灣「加值外交」策略交換意見。

林佳龍提到，他與威爾遜都期待深化兩國智庫與INGO的交流，以強化與民主夥伴的關係，確保台灣的聲音被世界聽見，同時讓民主更加強健。威爾遜表示，台灣的民主與多元是台美共同珍視的價值，這不僅涉及台灣的國家安全，也是美國國會議員願意支持台灣的主要原因。威爾遜也認為，台灣的聲音與所代表的價值必須被聽見，他更表示，NED願意與台灣民主基金會及財團法人國際合作發展基金會深化合作，透過INGO外交的力量確保台灣能納入國際對話中。

林佳龍強調，他非常贊同威爾遜執行長的看法，因此今年外交部藉主辦「玉山論壇」發起「2025玉山INGO合作倡議」，同時規劃設立有實體據點的INGO中心，不只提供INGO來台設點，更能提供訓練能量，透過INGO的蓬勃發展拓展台灣的外交空間。

此外，林佳龍說，台灣將以「價值外交」為基礎，邁向「加值外交」，善用我國在科技領域的優勢，結合農業、文化與經貿等多元面向的合作模式，打造互利共贏的關係，使友邦及理念相近國家都能從與台灣的合作中獲益。

林佳龍提到，威爾遜執行長當天一踏入外交部的會客室，便被牆上一幅玉山照片所吸引。林佳龍便立即向他介紹「玉山為台灣最高峰」，並更分享他曾四度登頂的經驗，林表示，儘管攀登玉山具挑戰性，但整體登山環境安全穩定，且四季景色各具特色，值得威爾遜親身體驗台灣之美。

在短短一小時的會晤中，林佳龍深刻感受到威爾遜執行長對民主的熱愛及對台灣的熱情。會後，林佳龍特別贈送威爾遜「一眼台灣」紀念品，並親自介紹其中玉山、珍珠奶茶、台灣黑熊等意象的象徵意義，期盼威爾遜能如台灣人民一般，深深愛上這片蘊含美麗風景與豐富文化的土地。