李大維攜新書《和光同塵》 與聯聚建設創辦人江韋侖共話

一場對談，凝聚歷史的厚度與人生的省思。聯聚建設近日舉辦「李大維《和光同塵》新書分享會」，邀請曾任外交部長、駐美代表、總統府秘書長及國安會秘書長等要職、擁有近半世紀外交閱歷的李大維先生，分享其新書《和光同塵：一位外交官的省思》。

現場並邀請三位與談人，包括聯經出版發行人林載爵、聯合報副總編輯郭崇倫，以及聯聚建設創辦人江韋侖交流對於新書的體悟。現場吸引逾百位重量級嘉賓齊聚交流，其中包括許多企業家與產業領袖，氣氛熱絡而深具啟發。

在分享會上，書名《和光同塵》的緣起特別引起共鳴。李大維與江韋侖之間的知音之交，正是這四字背後的靈感所在。「和光同塵」典故出自《道德經》：「拋其鋒，解其紛；和其光，同其塵」，意指不露鋒芒、消解紛擾，收斂光耀、與世和諧共處。

李大維於書中分享，他偶然在YouTube上，看到好友江韋侖與義大利建築師的專訪影片，螢幕上「和光同塵」四字閃現，彷彿遇見知音，李大維也於現場補充「會用這四個字是因為它和我的個性、待人處事原則是一致的，和光同塵是我人生的寫照」。

江韋侖表示「和光同塵代表低調務實的力量，我們希望建築能與城市環境、鄰里共好，而不是過度張揚。能和大維先生交流理念，對我來說是一段十分珍貴的經驗。」

林載爵發行人指出，「《和光同塵》不只是外交回憶錄，更是台灣當代歷史的縮影」。李大維秘書長表示自己平時不寫日記，但會在重大事件發生時留下重點筆記，最終集結成這本20萬字的著作。

李大維也幽默分享，過去進行外交匯報時，因總統日理萬機，會特別以粗體字整理重點，他也將這個習慣延續至新書中，笑言忙碌的讀者們，先看粗體字就夠了。

談到外交壓力時，李大維則直言「壓力無所不在，但我選擇全力以赴，即使無法使命必達，也要如實報告並承擔責任。同仁問我，有些東西要不要回報？我總說照實報告，責任我來扛。」從李大維身上，可以感受到一位外交官的責任感。郭崇倫副總編也表示，「李大維先生的分享揭示了傑出外交家的智慧。」

現場交流熱絡，互動分享環節中，台中榮總院長傅雲慶提到，「李大維秘書長讓我們看到一位傑出卻謙虛的外交家，在複雜的國際舞台上持續守護穩定。」也有賓客分享：「李秘書長在外交工作上始終保持專業，跨越黨派專注於守護公共福祉，讓我們深受感動與敬重。」

現場有觀眾提問年輕世代教育問題，李大維分享「現在有Google、ChatGPT，資源比我們那個年代豐富得多，千萬不能浪費。教育我始終覺得是一個社會的生命，能夠延續最重要的元素。」

這場新書分享會，不僅是對一位傑出外交家的致敬，也呼應聯聚建設長年對文化與生活美學的實踐。過去，聯聚曾舉辦多場與談會活動，包括邀請日本建築大師隈研吾及義大利ACPV Architects兩位創辦人進行專題講座；同時策劃「城市稻田」回溯土地記憶，舉辦美感市集、清音會等活動，邀請市民共同參與。